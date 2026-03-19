「咖啡童工」忙採收無法上學　展望會計劃「減少54萬小時工時」

▲宏都拉斯農村地區約有3成孩子成為咖啡童工，被迫中斷上學。（圖／台灣世界展望會提供）



記者林育綾／綜合報導

咖啡優惠幾乎天天有，喝咖啡也成為民眾日常提神或享受，不過很少人知道，在台灣咖啡豆進口國之一宏都拉斯，有大量童工在採收季中斷學業或被剝削。世界展望會透過設置兒童照顧發展中心，減少超過54萬小時的童工工時，如今也推出「Chosen」計畫，邀請愛喝咖啡的民眾伸出援手，讓當地孩子拿回人生選擇權。

宏都拉斯「流芳咖啡計畫區」因高海拔的山坡氣候、肥沃土壤，有得天獨厚的阿拉比卡豆種植條件，但以小農為主的生產方式，受到市場收購價格波動影響，可差距1.75倍，許多家庭收入極度不穩定。更因為砍伐森林種植咖啡，一遇大雨便容易發生土石流與水災，近期已因天然災害，導致85公頃、約等同120個足球場大的農作物受毀損。

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▲去年6月流芳咖啡計畫區發生土石流。（圖／台灣世界展望會提供）

流芳咖啡計畫區主任丹尼斯（Denis Natanael Aranda）指出，在宏都拉斯農村地區，約有3成孩童參與勞動工作。學校的學年度在2月2日就展開，但許多孩子從假期就跟著家人採收咖啡豆，直到3月採收季尾聲，才陸續回到學校上課。

為了改善咖啡產業的童工狀況，世界展望會自2017年起攜手宏都拉斯咖啡出口商協會ADECAFEH、全球咖啡貿易商JDE Peet’s，在每年11月到2月的採收季節，陸續於5大咖啡產區，為3-12歲的孩子設置11個「兒童照顧發展中心」，提供營養餐食、幼兒早期發展、教育輔導、才藝課程與兒童保護倡議等，至今成功減少「超過54萬小時的童工工時」，預計今年底的咖啡採收季，將擴及流芳咖啡計畫區開辦相關服務。

▲「兒童照顧發展中心」在咖啡採收季時，成功減少童工工時。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會表示，民眾在享用咖啡之時，也能幫助咖啡產地翻轉，一起加入「Chosen」計畫，以每月700元陪伴兒童走出受剝削的困境，也讓孩子從選擇資助人的過程中，找回尊嚴與價值感，藉由照片與信件，和台灣資助人建立獨一無二的情感連結。

▲「Chosen」計畫改善咖啡產地童工命運。（圖／台灣世界展望會提供）

「Chosen」計畫將支持宏都拉斯西北部咖啡產區奧科特佩克（Ocotepeque）內的社區，進行環境恢復、兒童照顧方案，攜手居民涵養水土、減少童工，打造兼顧經濟與永續發展的咖啡故鄉。

展望會說明，「Chosen」計畫號召台灣民眾把「選擇權」送給孩子，提供照片讓孩子選擇資助人，並寫下理由，翻轉施與受的框架，讓孩子的角色從「被動等待的受助者」轉為「積極參與的決策者」。去年在宏都拉斯咖啡產區村莊，已舉辦13場「Chosen」台灣資助人選擇派對，今年更計畫自3月起持續舉辦8場派對。



台灣世界展望會會長李紹齡表示，這或許是孩子生平第一次有機會做選擇，「我可以做決定」的經驗，能讓他們感受到尊嚴與自我價值，這份心理素養將幫助孩子更有信心邁向未來的教育選擇、職業規劃、參與公共事務。