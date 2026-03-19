　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「咖啡童工」忙採收無法上學　展望會計劃「減少54萬小時工時」

▲▼台灣世界展望會號召民眾加入「Chosen」計畫，改善咖啡產地童工命運。（圖／台灣世界展望會提供）

▲宏都拉斯農村地區約有3成孩子成為咖啡童工，被迫中斷上學。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡優惠幾乎天天有，喝咖啡也成為民眾日常提神或享受，不過很少人知道，在台灣咖啡豆進口國之一宏都拉斯，有大量童工在採收季中斷學業或被剝削。世界展望會透過設置兒童照顧發展中心，減少超過54萬小時的童工工時，如今也推出「Chosen」計畫，邀請愛喝咖啡的民眾伸出援手，讓當地孩子拿回人生選擇權。

宏都拉斯「流芳咖啡計畫區」因高海拔的山坡氣候、肥沃土壤，有得天獨厚的阿拉比卡豆種植條件，但以小農為主的生產方式，受到市場收購價格波動影響，可差距1.75倍，許多家庭收入極度不穩定。更因為砍伐森林種植咖啡，一遇大雨便容易發生土石流與水災，近期已因天然災害，導致85公頃、約等同120個足球場大的農作物受毀損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣世界展望會號召民眾加入「Chosen」計畫，改善咖啡產地童工命運。（圖／台灣世界展望會提供）

▲去年6月流芳咖啡計畫區發生土石流。（圖／台灣世界展望會提供）

流芳咖啡計畫區主任丹尼斯（Denis Natanael Aranda）指出，在宏都拉斯農村地區，約有3成孩童參與勞動工作。學校的學年度在2月2日就展開，但許多孩子從假期就跟著家人採收咖啡豆，直到3月採收季尾聲，才陸續回到學校上課。

為了改善咖啡產業的童工狀況，世界展望會自2017年起攜手宏都拉斯咖啡出口商協會ADECAFEH、全球咖啡貿易商JDE Peet’s，在每年11月到2月的採收季節，陸續於5大咖啡產區，為3-12歲的孩子設置11個「兒童照顧發展中心」，提供營養餐食、幼兒早期發展、教育輔導、才藝課程與兒童保護倡議等，至今成功減少「超過54萬小時的童工工時」，預計今年底的咖啡採收季，將擴及流芳咖啡計畫區開辦相關服務。

▲▼台灣世界展望會號召民眾加入「Chosen」計畫，改善咖啡產地童工命運。（圖／台灣世界展望會提供）

▲「兒童照顧發展中心」在咖啡採收季時，成功減少童工工時。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會表示，民眾在享用咖啡之時，也能幫助咖啡產地翻轉，一起加入「Chosen」計畫，以每月700元陪伴兒童走出受剝削的困境，也讓孩子從選擇資助人的過程中，找回尊嚴與價值感，藉由照片與信件，和台灣資助人建立獨一無二的情感連結。

▲▼台灣世界展望會號召民眾加入「Chosen」計畫，改善咖啡產地童工命運。（圖／台灣世界展望會提供）

▲「Chosen」計畫改善咖啡產地童工命運。（圖／台灣世界展望會提供）

「Chosen」計畫將支持宏都拉斯西北部咖啡產區奧科特佩克（Ocotepeque）內的社區，進行環境恢復、兒童照顧方案，攜手居民涵養水土、減少童工，打造兼顧經濟與永續發展的咖啡故鄉。

展望會說明，「Chosen」計畫號召台灣民眾把「選擇權」送給孩子，提供照片讓孩子選擇資助人，並寫下理由，翻轉施與受的框架，讓孩子的角色從「被動等待的受助者」轉為「積極參與的決策者」。去年在宏都拉斯咖啡產區村莊，已舉辦13場「Chosen」台灣資助人選擇派對，今年更計畫自3月起持續舉辦8場派對。
    
台灣世界展望會會長李紹齡表示，這或許是孩子生平第一次有機會做選擇，「我可以做決定」的經驗，能讓他們感受到尊嚴與自我價值，這份心理素養將幫助孩子更有信心邁向未來的教育選擇、職業規劃、參與公共事務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中情侶雙屍　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖
快訊／台61嚴重車禍！汽車遭夾爆　女駕駛無生命跡象
谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了
美軍參戰台股反應大不同！　外資分析
黃暐瀚：討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭
女歌手控YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌
前田敦子大尺度脫了！未穿內衣、露半球照瘋傳　官方緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵員工酒後持刀意圖砍領班　官方：從嚴究責

「咖啡童工」忙採收無法上學　展望會計劃「減少54萬小時工時」

旅日達人意外得知「LaLaport中文名稱」驚訝！網笑：很有印度感

瓶裝水、茶包都上榜！專家曝「3隱形塑膠」地雷：肝腎無法排出

別先傳LINE？他1原因喊「年輕人直接打電話」　網怒打臉：一律不接

3/20「龍抬頭」8禁忌要注意！　回娘家竟也在列

不只是科技城！高虹安親推「風城野營祭」打造質感新竹　草地音樂會、野炊挑戰賽懶人包看這

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」：感謝大師開示

大學申請入學3/24起報名　招生名額剩5萬創12年新低

直擊中保科ESG論壇「北中高交通首長」齊聚　揭示智慧停車如何翻轉都市交通韌性

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

台鐵員工酒後持刀意圖砍領班　官方：從嚴究責

「咖啡童工」忙採收無法上學　展望會計劃「減少54萬小時工時」

旅日達人意外得知「LaLaport中文名稱」驚訝！網笑：很有印度感

瓶裝水、茶包都上榜！專家曝「3隱形塑膠」地雷：肝腎無法排出

別先傳LINE？他1原因喊「年輕人直接打電話」　網怒打臉：一律不接

3/20「龍抬頭」8禁忌要注意！　回娘家竟也在列

不只是科技城！高虹安親推「風城野營祭」打造質感新竹　草地音樂會、野炊挑戰賽懶人包看這

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」：感謝大師開示

大學申請入學3/24起報名　招生名額剩5萬創12年新低

直擊中保科ESG論壇「北中高交通首長」齊聚　揭示智慧停車如何翻轉都市交通韌性

強化高樓火災應變力　南消第六大隊辦理CCIO幕僚實戰訓練

29歲月光族搬回家住存錢了！他曝存款數字卻不開心　網：贏很多人

許光漢新帥照來了！海邊男友感太加分　UNIQLO夏日造型玩短袖疊穿

《逐玉》田曦薇19歲藝考照被挖出！網封「真人BJD」曾親回沒整容

快訊／高雄澄清湖驚傳溺水　女子打撈上岸已死亡

英國校園爆流腦群聚　疾管署：致死率15%「4類人易感染」

頂樓違建超狂用途！透天頂樓蓋宮廟　網：我也想買一間

《逐玉》安太妃在台灣…定居台東10年　「每天9點睡」隱居生活曝光

115年公建經費8000億　北捷信義線東延段、三鶯線預計6月通車

《航海王》第二季全球再爆紅！63國奪冠掀「真人版入坑潮」

【聚柴寶地】】一大群柴犬乖乖綁在桿子上超壯觀！

生活熱門新聞

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

外交部改稱南韓「0傷害」！Cheap教2招：讓韓方氣到發抖

女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉

千億大廠發重訊！

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

文組畢業「薪水卡在3萬」她想轉行！網給建議

鋒面通過！北台灣降溫雨下3天　周末再飆30度

嘲諷學生訂餐備註「請附3張衛生紙」！鴨肉飯店員道歉

醫揭糖尿病警訊「臉上7徵兆」

1天吃8顆蛋增髮？醫師認證「蛋有用」2情況反效果

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

更多熱門

相關新聞

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑

每天步行6公里取水！世展會舉辦6K公益路跑

擁有水資源是基本人權，但在脆弱國家缺水地區，許多孩童必須每天步行6公里，才能取一桶日常用水，犧牲了學習時間和健康權利。台灣世界展望會將於2026年3月22日「世界水資源日」，在台北大佳河濱公園舉辦「Global 6K for Water 每步都是孩子的取水路」公益路跑，並首次與韓國、日本等串聯，邀民眾用象徵性的6公里路跑，展現對水資源的關注和行動，收益將投入世界展望會水資源計畫。

全球每天1千兒童缺水亡！世展會號召集資　每10秒多1人有乾淨水

全球每天1千兒童缺水亡！世展會號召集資　每10秒多1人有乾淨水

台灣世界展望會「籃海計畫」

台灣世界展望會「籃海計畫」

台灣超過3千兒少「家裡沒大人」

台灣超過3千兒少「家裡沒大人」

國內極度脆弱兒少人數暴漲1.5倍

國內極度脆弱兒少人數暴漲1.5倍

關鍵字：

咖啡童工台灣世界展望會

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面