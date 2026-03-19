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連續五年捐白米！剛收成立馬捐　稻農李春女：富里米最好吃

▲▼花蓮富里鄉稻農李春女將剛收成的400台斤新鮮白米捐贈花蓮實物銀行助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮富里鄉稻農李春女將剛收成的400台斤新鮮白米捐贈花蓮實物銀行助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

肯定花蓮市公所對弱勢的照顧，住在富里鄉的李春女再次將自家生產的白米共400台斤捐給愛花蓮實物銀行，他請魏嘉賢議員協助代為轉贈，期盼這批白米能幫助到弱勢家庭。

花蓮市長魏嘉彥說，過去在魏嘉賢擔任市長時因太平洋緃谷馬拉松與李女士結緣，樂善好施的她多年前就投入公益行列，感謝她肯定愛花蓮實物銀行創辦宗旨，也期盼未來持續支持。

▲▼花蓮富里鄉稻農李春女將剛收成的400台斤新鮮白米捐贈花蓮實物銀行助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

李春女依照往例，在每年收成後立即將新鮮的白米捐贈到愛花蓮實物銀行，一年兩次收成，這已是她第十次捐贈愛心。其實，她過去就經常偕同丈夫及家人捐物資給弱勢團體或社福機構，而她認為富里米是國內最好吃的白米之一，所以把自家生產的白米和大家分享，也希望和大家一起廣結善緣、耕植福田。

社勞課長蕭子蔚出席頒贈感謝狀，代表魏嘉彥市長感謝李女士再度對花蓮市社福政策的支持，他表示，農民工作靠天吃飯，最怕的就是乾旱或暴雨，要能順利收割每一期的稻作都是運氣，感謝李女士堅持多年的善舉，只為將愛心傳遞給弱勢家庭，相信她的熱情與善念能夠發揮影響力，讓更多社會弱勢受到眷顧。

▲▼花蓮富里鄉稻農李春女將剛收成的400台斤新鮮白米捐贈花蓮實物銀行助弱勢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所及縣議員魏嘉賢出席頒贈感謝狀。

蕭課長也提到，日前「錢都國際餐飲有限公司」捐贈該公司的「有錢麵」泡麵禮盒500盒挹注實物銀行，讓實物銀行的物資更加充實、豐富。

魏嘉賢議員說，過去擔任花蓮市長時便與李女士熟識，從開辦實物銀行至今她已捐助數千公斤的白米給花蓮市的弱勢戶，期盼每一位需要幫助的人在急難時刻都能受到照顧，花蓮市公所無論是過去，現在或是未來都會持續幫助社會的弱勢族群。也歡迎有更多人一起關懷弱勢團體，豐沛實物銀行的資源。

蕭子蔚提到，實物銀行的物資絕大多數仰賴中元普渡時的宮廟捐贈，每年春夏之交時是實物銀行物資較為稀缺的時候，如有善心企業、人士有餘裕的話，歡迎聯繫市公所社勞課，一起為花蓮注入更多愛心。

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