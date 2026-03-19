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小米汽車官宣第二位品牌代言人是「舒淇」 「新一代SU7」19日發佈

▲舒淇成為小米汽車第二位品牌代言人。（圖／翻攝微博）

▲舒淇成為小米汽車第二位品牌代言人。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

小米汽車新一代SU7車款今（19）日晚間將正式發佈，小米創辦人雷軍也在個人微博上公怖第二位品牌代言人為知名演員、導演舒淇。據了解，小米汽車在經過市場追捧和熱度漸消的情況下，對於產品升級與行銷策略進行調整，在新品上市之際，首次啟用多位代言人，讓外界對其未來品牌佈局更加關注。

雷軍今（19）日在個人微博貼文稱，給大家介紹另外一位小米汽車品牌代言人：演員、導演舒淇。兩年前發佈第一代SU7時候，很多網友就建議邀請舒淇代言。今天，新一代SU7發佈，我們達成了大家的願望。

▲舒淇成為小米汽車第二位品牌代言人。（圖／翻攝微博）

隨著小米汽車官宣，舒淇也在個人微博上貼文分享成為代言人的感想。她表示，很高興成為小米汽車品牌代言人。好看、安靜、聰明的新一代SU7，給了我一份久違的放鬆與從容。感謝小米汽車，前面的風景我們一起慢慢看，「今天，新一代SU7正式發佈，更多想說的話，我們發佈會見咯。」

此前，小米汽車在17日公佈首位品牌代言人蘇炳添。蘇炳添曾締造亞洲百公尺短跑最快紀錄，曾被小米邀請擔任品牌代言人，對於小米汽車再次邀請蘇炳添，雷軍回應稱，蘇炳添是亞洲跑得最快的人，他也是SU7第一代車主，「因為他姓SU。」

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