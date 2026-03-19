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放寬外傭申請條件　勞動部：家務幫手為主、不會取代專業托育

▲▼勞動部勞發署長黃齡玉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲勞動部勞發署長黃齡玉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

勞動部今（19日）在行政院會報告「外籍家庭幫傭新制規劃」，未來申請外籍幫傭條件將放寬為「家中有1名12歲以下兒童」就可申請，但須繳納就業安定費新台幣5000元，4月13日開放申請。勞動部強調，外傭制度並非取代既有托育或照顧措施，而是在既有制度下提供育兒家庭多一種協助家務的選擇。其次，外傭角色為輔助性家務幫手，主要協助家庭處理日常家務工作，並非保母或其他專業照顧人員，不會取代專業托育與照顧服務體系。

行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在院會聽取報告後裁示，勞動部與衛福部合作採取3項配套措施，首先，在確保本國工作者權益方面，將擴大育兒指導員的工作機會，強化托育家事服務的媒合，提供本國工作就業獎勵以及專業技能訓練。

其次，在確保家務工作品質方面，幫傭工作定位為家務幫手，因此將提供基本知識知能的培訓，育兒指導員到宅指導服務技巧；第三，特殊需求家庭優先照顧方面，採行簡化行政的行政作業，專案服務，減收就業安定費等。

卓榮泰強調，這次新的措施並非取代既有托育或照顧服務體系，是在相關社會支持資源外，提供多一項家務協助的選擇，協助有需要的家庭可以減輕家務負擔，安心續留職場。

卓榮泰說，為兼顧公平性，也同步採取弱勢需求、特殊需求優先的制度，請勞動部務必妥善規劃相關審查以及管理機制，並與衛福部強化本國家事服務與托育人力培訓及媒合機制，讓新制能順利在4月13日上路，協助更多國人兼顧家庭工作。

勞動部指出，隨著雙薪家庭比例提高，不少家長在工作、家務與育兒之間承受相當壓力，尤其是照顧幼兒或家有罕見疾病、身心障礙或發展遲緩兒童等特殊需求的家庭，更需要家庭支持。為回應實際需求，勞動部推動外籍幫傭申請資格門檻新制，每個育兒家庭只要有1名未滿12歲兒童即可申請，至多申請1名外籍幫傭，讓更多家庭能在家務協助方面獲得支持。

勞動部強調，外籍家庭幫傭制度並非取代既有托育或照顧措施，而是在既有托育、家事服務與社會支持資源之外，提供育兒家庭多一種協助家務的選擇。其次，外籍家庭幫傭的角色為輔助性家務幫手，主要協助家庭處理日常家務工作，並非保母或其他專業照顧人員，不會取代專業托育與照顧服務體系。

為順利推動新制、協助弱勢及特殊需求家庭，勞動部同時規劃相關配套措施如下：

一、減輕弱勢及特殊需求育兒家庭負擔：透過減收就業安定費、簡化行政審查作業，優先協助具急迫照顧需求的弱勢及特殊需求家庭取得外籍家庭幫傭許可，以強化家庭照顧支持，減輕家庭經濟壓力。

二、確保家務工作品質：為確保外籍家庭幫傭服務品質，本部與衛福部共同合作，規劃幫傭需先經過相關家務基本訓練，及提供照顧基本知能培訓；另外為協助家庭照顧年幼子女，衛福部也將擴大推動育兒指導員到宅指導服務技巧，協助家長提升照顧技巧，擴大整體效益。

三、兼顧本國勞工權益：同步推動相關配套措施，包括擴大育兒指導員工作機會、強化托育與家事服務媒合平台功能，並提供本國勞工就業與技能協助，如推動專案就業媒合、就業獎勵措施，以及協助勞工提升專業工作技能，並提供職業訓練生活津貼等支持方案，以擴大本國相關從業人員的就業機會與提升勞動權益。

勞動部表示，為順利推動新制，將儘速完成相關法規修正、申請書表調整、資訊系統更新及各項配套措施整備，預計於4月13日起，有家庭幫傭需求的家庭完成國內求才，將開放受理申請外籍幫傭招募許可。未來也將持續觀察政策推動情形，適時檢討與精進，協助勞工兼顧家庭與工作責任，提升勞動參與率，讓勞工得以安心留任職場。

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