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拖吊蟑螂再逮1人！「小崔」凌晨搭機返國遭逮　推給其他兩人

▲▼北市刑大逮拖吊蟑螂，崔姓業者原本出境到泰國，在19日凌晨返台。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市刑大逮拖吊蟑螂，崔姓業者原本出境到泰國，在19日凌晨返台。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大鎖定三家拖吊業者，以電子合約方式暗藏玄機，在合約巧立名目以收取高價的費用，警方17日逮捕6人到案，未到案的崔姓男子於19日凌晨連夜搭機返台，由航警局通知境管單位到場帶人。

三家不同的拖吊業者包括32歲蔡姓、26歲許姓以及33歲崔姓男子等人，其中崔男在新聞爆發後，於3月初前往泰國，18日晚間搭乘飛機返台，班機於19日凌晨0時許降落台灣，遭北市刑大通知航警局境管，落地後就由航警帶回並通知北市刑大。

崔男到案後解釋，蔡、許兩人原本都是自己拖吊公司員工，直到最近才發現兩人近2年竟然私下利用公司名義在外面哄抬價格，所以在2026年初將兩人趕出公司，蔡、許後來自立門戶，但警方不予以採信，將在偵訊後移送地檢署偵辦。

▲▼「拖吊蟑螂」6人移送北檢等候檢察官偵訊。（圖／記者劉昌松攝）

拖吊蟑螂被移送畫面。（圖／記者劉昌松攝）

警方追查發現，這些不肖業者到場協助時會先拿出電子合約給被害人簽署，但裡面卻包含許多高價費用，將各式價目表夾在電子合約書內頁，讓不知情的被害人簽署。離譜的價目表包括機車、一般道路小型車起拖價1500元，小貨車則要3500元，休旅車更開價5500元，如果是事故車則要價7500元，連進口車要8000元，且每公里要價50元，四輪離地還要加900元，連機車固定都要加收5000元固定費。

此外，如果轉動軸斷裂、事故車、車輛翻覆、變速箱故障、衝下邊坡、衝上安全島、掉進坑洞或是陷入泥沙，則依照不同狀況收取8千元至2萬元不等費用，多項離譜收費讓人傻眼。

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