數位與AI教育成果亮眼　花蓮玉里國小李湘奕勇奪全國雙獎

▲玉里國小李湘奕（中）榮獲「高年級組金獎」及「最佳文采創意獎」肯定。圖左張佑先校長、指導老師張瑋翔（右）。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣推動數位與AI教育成果再傳捷報！在「數感盃：AI共創國小新詩圖文競賽」中，花蓮縣玉里國小學生以結合數學概念、文學創作與人工智慧生成圖像的作品脫穎而出，榮獲「高年級組金獎」及「最佳文采創意獎」肯定，展現花蓮學子優秀的跨域學習能力與創意思維。

「數感盃：AI共創國小新詩圖文競賽」鼓勵學生以數學概念為靈感進行新詩創作，並結合AI生成圖像完成圖文作品，讓學生在創作過程中同時培養數學素養、語文表達能力與科技應用能力。參賽作品需兼具創意、數感與藝術表現，競爭相當激烈。玉里國小五年級學生李湘奕在老師張瑋翔指導下，透過AI工具進行創意發想與圖像生成，將抽象的數學概念轉化為富有想像力的詩與畫面，最終獲得評審高度肯定，同時也是本屆唯一獲得兩個獎項肯定的作品。

縣長徐榛蔚表示，縣府近年積極推動數位學習與AI教育，像是今年年初在運動休閒園區內的「跨域思維互動體驗館」正式營運，提供本縣親師生多元及跨域學習的場地，透過數位科技融入教學、跨領域學習與創新課程設計，培養學生運用科技解決問題與創意表達的能力。此次玉里國小學生在全國競賽中獲得佳績，不僅展現學生多元學習成果，也顯示花蓮在推動數位教育與跨域學習上的推動成效。

教育處未來將持續深化AI與數位科技在課堂中的應用，鼓勵學生在科技、數學與人文藝術的融合中探索學習，打造兼具創造力與思辨力的新世代學習環境，讓花蓮的孩子在數位時代中展現更寬廣的學習視野與競爭力。

時光梯形

作者：李湘奕/花蓮縣玉里鎮玉里國小 - 金獎 / 最佳文采創意獎

時光梯形

你是大方伸展雙臂的下底

我是蜷縮害羞短短的上底

雖然我們長度不同，個性也不一樣

還好，我們都站在同一組平行線上。

你看，這形狀多像一座屋頂

上窄下寬，那是因為我們懂得互補

你的穩重是地基

我的夢想是屋樑

在這歪斜卻堅定的線條裡

藏著我們替彼此擋風遮雨的溫柔。

上課的鐘聲，下課的笑語

一點一滴拉長了我們的高

把相處的時光乘進去

畫面因此變得寬闊而飽滿。

當時光的重量壓在肩頭

還好個算式幫忙

悄悄地除以二

一半你揹著，一半我扛著

沉重的日子就變得輕盈。

於是，在這個終於算完的面積裡

我們不必再擔心外面的風雨。

這個由你、由我、由時間圍繞而成的梯形

就是我們最溫暖、也最珍貴的秘密基地。

