　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

數位與AI教育成果亮眼　花蓮玉里國小李湘奕勇奪全國雙獎

▲玉里國小李湘奕（中）榮獲「高年級組金獎」及「最佳文采創意獎」肯定。圖左張佑先校長、指導老師張瑋翔（右）。（圖／花蓮縣政府提供）

玉里國小李湘奕（中）榮獲「高年級組金獎」及「最佳文采創意獎」肯定。圖左張佑先校長、指導老師張瑋翔（右）。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣推動數位與AI教育成果再傳捷報！在「數感盃：AI共創國小新詩圖文競賽」中，花蓮縣玉里國小學生以結合數學概念、文學創作與人工智慧生成圖像的作品脫穎而出，榮獲「高年級組金獎」及「最佳文采創意獎」肯定，展現花蓮學子優秀的跨域學習能力與創意思維。

「數感盃：AI共創國小新詩圖文競賽」鼓勵學生以數學概念為靈感進行新詩創作，並結合AI生成圖像完成圖文作品，讓學生在創作過程中同時培養數學素養、語文表達能力與科技應用能力。參賽作品需兼具創意、數感與藝術表現，競爭相當激烈。玉里國小五年級學生李湘奕在老師張瑋翔指導下，透過AI工具進行創意發想與圖像生成，將抽象的數學概念轉化為富有想像力的詩與畫面，最終獲得評審高度肯定，同時也是本屆唯一獲得兩個獎項肯定的作品。

縣長徐榛蔚表示，縣府近年積極推動數位學習與AI教育，像是今年年初在運動休閒園區內的「跨域思維互動體驗館」正式營運，提供本縣親師生多元及跨域學習的場地，透過數位科技融入教學、跨領域學習與創新課程設計，培養學生運用科技解決問題與創意表達的能力。此次玉里國小學生在全國競賽中獲得佳績，不僅展現學生多元學習成果，也顯示花蓮在推動數位教育與跨域學習上的推動成效。

教育處未來將持續深化AI與數位科技在課堂中的應用，鼓勵學生在科技、數學與人文藝術的融合中探索學習，打造兼具創造力與思辨力的新世代學習環境，讓花蓮的孩子在數位時代中展現更寬廣的學習視野與競爭力。

時光梯形
作者：李湘奕/花蓮縣玉里鎮玉里國小 - 金獎 / 最佳文采創意獎

時光梯形
你是大方伸展雙臂的下底
我是蜷縮害羞短短的上底
雖然我們長度不同，個性也不一樣
還好，我們都站在同一組平行線上。

你看，這形狀多像一座屋頂
上窄下寬，那是因為我們懂得互補
你的穩重是地基
我的夢想是屋樑
在這歪斜卻堅定的線條裡
藏著我們替彼此擋風遮雨的溫柔。

上課的鐘聲，下課的笑語
一點一滴拉長了我們的高
把相處的時光乘進去
畫面因此變得寬闊而飽滿。

當時光的重量壓在肩頭
還好個算式幫忙
悄悄地除以二
一半你揹著，一半我扛著
沉重的日子就變得輕盈。

於是，在這個終於算完的面積裡
我們不必再擔心外面的風雨。
這個由你、由我、由時間圍繞而成的梯形
就是我們最溫暖、也最珍貴的秘密基地。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中情侶雙屍　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖
快訊／台61嚴重車禍！汽車遭夾爆　女駕駛無生命跡象
谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了
美軍參戰台股反應大不同！　外資分析
黃暐瀚：討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭
女歌手控YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌
前田敦子大尺度脫了！未穿內衣、露半球照瘋傳　官方緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第56屆全國技能競賽分區賽3/23登場　桃竹苗分署銲接新星力拚佳績

春分遇「龍抬頭」　中醫教你春陽功提升陽氣

嘉義首創「地籍異動即時通」智能櫃員機　Q2上線

數位與AI教育成果亮眼　花蓮玉里國小李湘奕勇奪全國雙獎

太平洋就是你的賽道！東海岸2大亮點運動賽事熱烈報名中

南投115年度失業者職業訓練4月起陸續開跑　15歲以上即可報名

蝴蝶谷璀璨新生　森林瀑布黃金湯一次滿足

2026台灣燈會圓滿落幕　高鐵嘉義站單日5.4萬人次創紀錄

台南市推平民安葬集善力　企業帶頭捐助守護最後尊嚴

「高薪打工」恐淪詐騙車手　屏東警副分局長籲學生小心陷阱

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

第56屆全國技能競賽分區賽3/23登場　桃竹苗分署銲接新星力拚佳績

春分遇「龍抬頭」　中醫教你春陽功提升陽氣

嘉義首創「地籍異動即時通」智能櫃員機　Q2上線

數位與AI教育成果亮眼　花蓮玉里國小李湘奕勇奪全國雙獎

太平洋就是你的賽道！東海岸2大亮點運動賽事熱烈報名中

南投115年度失業者職業訓練4月起陸續開跑　15歲以上即可報名

蝴蝶谷璀璨新生　森林瀑布黃金湯一次滿足

2026台灣燈會圓滿落幕　高鐵嘉義站單日5.4萬人次創紀錄

台南市推平民安葬集善力　企業帶頭捐助守護最後尊嚴

「高薪打工」恐淪詐騙車手　屏東警副分局長籲學生小心陷阱

許光漢新帥照來了！海邊男友感太加分　UNIQLO夏日造型玩短袖疊穿

《逐玉》田曦薇19歲藝考照被挖出！網封「真人BJD」曾親回沒整容

快訊／高雄澄清湖驚傳溺水　女子打撈上岸已死亡

英國校園爆流腦群聚　疾管署：致死率15%「4類人易感染」

頂樓違建超狂用途！透天頂樓蓋宮廟　網：我也想買一間

《逐玉》安太妃在台灣…定居台東10年　「每天9點睡」隱居生活曝光

115年公建經費8000億　北捷信義線東延段、三鶯線預計6月通車

《航海王》第二季全球再爆紅！63國奪冠掀「真人版入坑潮」

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

【這群選手太有梗了】現場吹起烏龍派出所音樂　隔壁長號秒接XD

地方熱門新聞

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想力推溪北翻轉打造花卉新地標

一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2,500萬

桃園住宅囤積自治條例發布　保障消防安全

基隆夜空直升機狂繞！驚動在地人　真相曝

2026「從桃園看世界」講座　海地大使談建國史

南投縣全國首創送藥到府服務系統獲智慧城市創新應用獎

「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

土雞城變賭場！新化警深夜攻堅32人一網成擒

少年沒帶鑰匙受困門外1小時　枋寮警解圍

看診還能順便洗車！　身心病友服務民眾展現職能訓練成果

國立金門高中繁星放榜成績公布

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優

「高薪打工」恐淪車手　屏警籲學生小心陷阱

更多熱門

相關新聞

直擊中保科ESG論壇！

直擊中保科ESG論壇！

2026 智慧城市展暨淨零城市展進入展覽第二天，產業焦點持續鎖定低碳轉型與數位治理。由中保科技主辦的關鍵論壇於今（18）日盛大登場，以「移動未來：智慧停車治理新視角」為題。

陳其邁訪美前進Google、電信龍頭AT&T

陳其邁訪美前進Google、電信龍頭AT&T

Nothing執行長預言：AI將取代手機App

Nothing執行長預言：AI將取代手機App

自主人工智能引發的風暴　即將到來

自主人工智能引發的風暴　即將到來

30秒素材就能「復活」親人

30秒素材就能「復活」親人

關鍵字：

數位AI教育成果玉里國小李湘奕雙獎

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面