數位與AI教育成果亮眼　花蓮玉里國小李湘奕勇奪全國雙獎

▲玉里國小李湘奕（中）榮獲「高年級組金獎」及「最佳文采創意獎」肯定。圖左張佑先校長、指導老師張瑋翔（右）。（圖／花蓮縣政府提供）
記者王兆麟／花蓮報導
花蓮縣推動數位與AI教育成果再傳捷報！在「數感盃：AI共創國小新詩圖文競賽」中，花蓮縣玉里國小學生以結合數學概念、文學創作與人工智慧生成圖像的作品脫穎而出，榮獲「高年級組金獎」及「最佳文采創意獎」肯定，展現花蓮學子優秀的跨域學習能力與創意思維。
「數感盃：AI共創國小新詩圖文競賽」鼓勵學生以數學概念為靈感進行新詩創作，並結合AI生成圖像完成圖文作品，讓學生在創作過程中同時培養數學素養、語文表達能力與科技應用能力。參賽作品需兼具創意、數感與藝術表現，競爭相當激烈。玉里國小五年級學生李湘奕在老師張瑋翔指導下，透過AI工具進行創意發想與圖像生成，將抽象的數學概念轉化為富有想像力的詩與畫面，最終獲得評審高度肯定，同時也是本屆唯一獲得兩個獎項肯定的作品。
縣長徐榛蔚表示，縣府近年積極推動數位學習與AI教育，像是今年年初在運動休閒園區內的「跨域思維互動體驗館」正式營運，提供本縣親師生多元及跨域學習的場地，透過數位科技融入教學、跨領域學習與創新課程設計，培養學生運用科技解決問題與創意表達的能力。此次玉里國小學生在全國競賽中獲得佳績，不僅展現學生多元學習成果，也顯示花蓮在推動數位教育與跨域學習上的推動成效。
教育處未來將持續深化AI與數位科技在課堂中的應用，鼓勵學生在科技、數學與人文藝術的融合中探索學習，打造兼具創造力與思辨力的新世代學習環境，讓花蓮的孩子在數位時代中展現更寬廣的學習視野與競爭力。
時光梯形
作者：李湘奕/花蓮縣玉里鎮玉里國小 - 金獎 / 最佳文采創意獎
時光梯形
你是大方伸展雙臂的下底
我是蜷縮害羞短短的上底
雖然我們長度不同，個性也不一樣
還好，我們都站在同一組平行線上。
你看，這形狀多像一座屋頂
上窄下寬，那是因為我們懂得互補
你的穩重是地基
我的夢想是屋樑
在這歪斜卻堅定的線條裡
藏著我們替彼此擋風遮雨的溫柔。
上課的鐘聲，下課的笑語
一點一滴拉長了我們的高
把相處的時光乘進去
畫面因此變得寬闊而飽滿。
當時光的重量壓在肩頭
還好個算式幫忙
悄悄地除以二
一半你揹著，一半我扛著
沉重的日子就變得輕盈。
於是，在這個終於算完的面積裡
我們不必再擔心外面的風雨。
這個由你、由我、由時間圍繞而成的梯形
就是我們最溫暖、也最珍貴的秘密基地。
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