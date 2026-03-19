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社會 社會焦點 保障人權

基隆港貨櫃有詭「書裡竟藏走私菸」黑市價2500萬　24萬包全被扣

記者郭世賢／基隆報導

海洋委員會海巡署偵防分署基隆查緝隊日前接獲情資，指出有外籍貨輪涉嫌利用貨櫃夾帶大量菸品入境牟利，隨即會同偵防分署臺北查緝隊及財政部關務署基隆關成立專案小組展開清查。經鎖定可疑貨輪與貨櫃後，於2025年11月3日在基隆港西岸16號碼頭查獲大批私菸，共計24萬8400包，市價估計高達新臺幣2500萬元，已全數依法扣押。

▲基隆港貨櫃書籍文具夾藏私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港破獲貨櫃夾藏私菸，海巡查扣24萬包市值2500萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署基隆查緝隊指出，該批菸品由新加坡籍貨輪載運，經逐櫃開箱檢查，發現私菸刻意藏匿於書籍與文具用品中，企圖掩人耳目。查獲品牌包括萬寶路（Marlboro）、七星（Seven Stars）、黃鶴樓、南京及中華等，其中部分七星菸品外包裝竟標示「Made in Taiwan」，明顯為偽造產品。

基隆查緝隊表示，本案已依違反《海關緝私條例》規定辦理扣押，後續將交由基隆市政府財政處菸酒管理科進行裁處。相關單位也將持續追查來源及流向，釐清是否涉及跨境走私集團。

▲基隆港貨櫃書籍文具夾藏私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署強調，偽造及走私菸品多以不實申報方式進口，藉由低價銷售牟取暴利，不僅嚴重影響國家稅收，也對民眾健康造成潛在危害。未來將持續秉持「國安、治安、平安」及「溯源斷根」原則，加強查緝不法。

海巡署同時呼籲，民眾如發現海上不法活動或走私線索，可撥打「118」免費報案專線，共同協助打擊犯罪、維護社會安全。

▲基隆港貨櫃書籍文具夾藏私菸。（圖／記者郭世賢翻攝）

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