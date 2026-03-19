陸發現四新礦埋藏地　包括稀土、螢石、重晶石和銻

▲江西某稀土礦廠。（圖／VCG）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家自然資源部9日公佈發掘新礦藏地，位於四川冕寧的氂牛坪礦區以及甘肅宕昌瓦石溝一帶，包含稀土礦、螢石、重晶石和銻礦，成為「十五五」開局之年，新一輪找礦行動交出的成果。

據悉，大陸「十四五」時期，共發現10個億噸級油田、19個大型氣田，鈾、銅、金、鋰、鉀鹽等關鍵礦產資源，西藏超億噸級銅礦、山東萊州西嶺超大型金礦、四川雅江亞洲最大單體鋰礦等。

▲螢石。（圖／CFP）

稀土為17種金屬元素的總稱，作為目前全球最重要的安全戰略資源，被視為「新材料之母」，廣泛用於高科技產業、國防軍工業和綠色能源工業上。由於其分佈較為分散，與傳統礦藏集中相異，再加上分離提純技術複雜且環境成本非常高，因此被列為珍貴的戰略資源，甚至有工業黃金之稱。

螢石又稱為氟石，主要成份為氟化鈣，如同稀土一般是全球重要戰略性資產，也被稱為「第二稀土」。螢石經加工後可製成氫氟酸，其衍生的產品可用於鋰電池電解液、半導體晶片製造的清洗劑及冰箱的冷媒等多重用途，再加上螢石衍生品很難回收利用，儲量也有限，大幅提高其價值。

▲重晶石。（圖／CFP）

重晶石主要成分為硫酸鋇，是一種非金屬礦產資源，由於它有著高密度、化學性質極穩定（耐酸鹼、不溶於水）、無毒、能吸收射線等優勢，常被用於石油與天然氣鑽探時的鑽井泥漿加重劑，以防止「井噴」事故。此外，由於它能吸收射線，也是核防護的關鍵塗料來源。

▲水晶輝銻礦螢石。（圖／CFP）

銻礦擁有阻燃性、硬化性、半導體特性及光電轉換效率等優點，使其在多個關鍵領域具有難以替代的地位。在傳統應用上，三氧化二銻是阻燃劑的關鍵組成，已在全球各領域廣泛使用，在國防軍工業，則常用於彈頭、紅外線探測器和隱形塗料中。