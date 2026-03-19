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小黃狗被安全帽打死！飼主辯「誤食蚊香」　動保處慢半拍挨轟

▲幼犬遭男子持安全帽活活打死。（圖／市議員江和樹提供）

▲幼犬遭男子持安全帽活活打死。（圖／市議員江和樹提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市大里區日前傳出一起虐狗致死案件！台中市議員江和樹表示，一隻剛被領養不久的小黃狗，竟遭飼主以安全帽活活打死，有民眾錄下狗兒被凌虐、毆打淒厲叫聲，轉向動保處投訴，結果等了3天都沒看到動保處人員出現，最後狗兒慘死，大罵評動保處無積極作為。

江和樹表示，民眾於3月11日三度以電子郵件向動保處通報，指該犬長期關籠、吠叫異常，動保處於3月12日回覆陳情人，表示預計14日前往查看；未料14日當天，小狗已死亡，飼主隨即通報1999由清潔隊收走狗屍。直到3月16日，動保處才再度前往現場了解，並向清潔隊取回犬屍送驗。

▲江和樹。（圖／市議員江和樹提供）

▲飼主(左)向江和樹表示，自己拿安全帽丟狗，未料狗卻因此死亡。（圖／市議員江和樹提供）

台中市議員江和樹事後找到該名飼主，男子坦承下班後嫌小狗太吵，情緒失控下拿安全帽猛打狗頭，導致幼犬死亡，但事後向警方自首時，謊稱狗是誤食蚊香中毒。

江和樹痛批動保處處理態度消極，且該幼犬為網路領養，卻未出現在動保處任何管理紀錄中，也有問題。

對此，台中市動保處回應，已完成現場查訪並啟動調查程序，犬隻屍體已送交專業單位解剖，以釐清死因與傷勢，將配合警方偵辦。動保處強調，依《動物保護法》，故意傷害動物致死者，最重可處2年有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金，後續也將檢討通報案件處理流程，避免憾事重演。

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