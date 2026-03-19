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嘉義首創「地籍異動即時通」智能櫃員機　Q2上線

▲▼ 家產防護一指搞定！嘉義市首創「地籍異動即時通」智能櫃員機申請，預計 Q2 閃耀上線 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 家產防護一指搞定！嘉義市首創「地籍異動即時通」智能櫃員機申請，預計 Q2 閃耀上線 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

亞洲年度科技盛事「2026 智慧城市展」於台北南港展覽館盛大登場。嘉義市政府地政處今年以「AI 驅動數位與淨零雙軸轉型」為題，首度亮相全國首創的「地籍異動即時通」智能櫃員機申請服務。這項創新應用打破傳統臨櫃申辦的地理限制，讓民眾透過無人化櫃檯即可快速啟用不動產防詐機制，預計於今年第二季正式上線，為市民的家產安全築起第一道數位防護牆。

▲▼ 家產防護一指搞定！嘉義市首創「地籍異動即時通」智能櫃員機申請，預計 Q2 閃耀上線 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，智慧城市的真諦在於回應市民的真實需求。嘉義市是一座具備「實驗、實踐、實現」精神的城市，市府團隊以設計思維從生活細節找答案，將繁瑣的地政服務轉化為簡單、快速的數位體驗。黃市長強調，地政服務的升級不僅是效率提升，更是為了守護市民辛辛苦苦打拼而來的家產，讓科技更有溫度。

針對近年來層出不窮的偽冒過戶詐騙，地政處長張婉芬指出，本次參展亮點在於將「地籍異動即時通」整合進智能櫃員機（Kiosk）。未來民眾只需就近使用機台，透過身分證結合簡訊、健保卡、自然人憑證或行動自然人憑證等多重數位驗證，即可完成申請。

▲▼ 家產防護一指搞定！嘉義市首創「地籍異動即時通」智能櫃員機申請，預計 Q2 閃耀上線 。（圖／嘉義市政府提供）

一旦名下不動產發生買賣、抵押權設定或贈與等變動，系統會第一時間發送通知，讓所有權人即時掌握產權動態，達成「防詐機制前移」的戰略目標。地政事務所主任孫煜勝補充，嚴密的數位辨識流程將確保資訊安全，讓無人化服務比人工審查更精準、更嚴謹。

▲▼ 家產防護一指搞定！嘉義市首創「地籍異動即時通」智能櫃員機申請，預計 Q2 閃耀上線 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市地政服務近年來展現強大的跨域能量。目前地政謄本業務已與台北、新北、桃園及台中市展開跨縣市合作，打破行政區域限制，讓旅外鄉親也能就近辦理。此外，數位化申辦模式亦是落實淨零轉型的重要一步，透過減少民眾往返奔波，有效降低交通碳排，展現智慧治理與永續發展並進的具體成果。

地政處表示，展覽現場已有大量民眾搶先體驗 DEMO 模式，反應流程順暢、操作直觀。這項服務將在彙整各界回饋後，於今年第二季正式上線，讓嘉義市的智慧防詐力再進化！

▲▼ 家產防護一指搞定！嘉義市首創「地籍異動即時通」智能櫃員機申請，預計 Q2 閃耀上線 。（圖／嘉義市政府提供）

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