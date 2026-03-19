被問知道「台灣GD」是誰嗎？　林佳龍面帶羞澀：他們有時候這樣叫我

記者詹詠淇／台北報導

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請外交部長林佳龍備詢，過程中出現一段有趣的小插曲，國民黨立委徐巧芯詢問林佳龍，「你知道台灣GD是誰嗎？欸有人笑就是你們知道，哇你們果然是外交部的專業同仁，不會是你們取的吧？」林佳龍面帶羞澀回應，「他們有時候這樣叫我，我是有點害羞啦，不好意思」，自己也不敢沾光，因為不是他講的。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。國民黨立委徐巧芯一開始便詢問，「你知道台灣GD是誰嗎？欸有人笑就是你們知道，哇你們果然是外交部的專業同仁，不會是你們取的吧？」

林佳龍回應，「他們有時候這樣叫我，我是有點害羞啦，不好意思」。徐巧芯又說，因為「Good Dragon」嘛對不對？林佳龍說，有人這樣講，「但我不敢去沾光，這不是我講的」。

徐巧芯接著問到，從今天開始應該要如何稱呼韓國？林佳龍說，南韓。徐巧芯接續指出，南韓電子入境卡將台灣寫成「CHINA（TAIWAN）」後引發很大討論，外交部在交涉過程中，對方給予什麼回應？

林佳龍指出，韓方原本2月1日要統一，變成沒有紙本，都用電子入境卡。經我方去年底交涉後，原本韓方今年2月1日就要整合，就先放緩。

徐巧芯再問，交涉過程是希望「分開讓我更有兩種選擇」，還是交涉的是南韓電子入境卡這個部分不要寫「CHINA（TAIWAN）」？林佳龍說對。徐巧芯又說，你講的只是一種備案而已，實際上主要訴求人家沒有接受。林佳龍回應，他們現在在處理中，「他說他們有了解我們的立場，然後他們也在研究」。

徐巧芯再次確認，正在處理中的意思是正在研究中，把電子入境卡上的「CHINA（TAIWAN）」用其他方式表示？林佳龍回應，對，他們就是在研究中。

徐巧芯追問，有告訴我方要研究多久嗎？規劃有時程嗎？「總要有一個時間點嘛，不然我永遠都在研究、研究100年那也是研究」。林佳龍回應，「相信委員今天的質詢之後，我想他們應該會感覺到」。徐巧芯笑回，「我沒有那麼偉大，我不是台灣GD，我沒那麼厲害」。