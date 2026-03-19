台南砂石車輾斃騎士！死者警察兒上班接噩耗　南下悲痛認屍

記者林東良／台南報導

台南市東區中華東路陸橋18日下午發生一起死亡車禍，一輛砂石車與同向行駛機車發生擦撞，造成69歲吳姓男騎士當場人車倒地被輾壓當場死亡，檢察官19日上午會同法醫進行相驗，死者警察兒子及3位哥哥都到場，兒子強忍悲痛處理後事，黃姓肇事司機表示想向死者屬致歉。

▲台南東區中華東路陸橋發生死亡車禍，檢警19日上午進行相驗，死者兒子及3位哥哥都到場，神情哀傷。（記者林東良翻攝，下同）

該死亡車禍發生於18日下午3時50分許，砂石車由東向西行駛上中華東路陸橋時，與同向騎乘機車的69歲吳男發生擦撞，導致吳男人車倒地，被車輪輾壓當場死亡，人也被困車底，台南市警一分局警方接獲通報後，立即派員到場處理並封鎖現場採證，並經調用大型吊車才將死者遺體移送台南市殯葬所。

警方表示，事故發生後已對黃姓砂石車駕駛進行酒測，結果為０，初步排除酒駕情形。由於當時正值車流量增加時段，一分局同步加派警力進行交通疏導與管制，避免回堵情形擴大。至於事故發生的確切原因及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

19日上午，檢警在台南市殯葬所進行相驗，死者3名哥哥及兒子皆現身，神情哀慟。其中死者兒子為警職人員，在台北服務10多年，接獲通知時他仍在上班，隨即南下趕回台南處理。死者兒子低調表示，不清楚發生地點道路設計情況，目前先以處理父親後事為主，雖心情沉重，仍強忍悲痛面對。

黃姓肇事砂石車駕駛則表示，事發當時正值工作途中，對於意外發生感到遺憾，願向家屬表達歉意，「遇到了只能面對」，後續也將配合相關調查。

一分局警方提醒，大型車輛因車體高、視線死角多，行駛時風險較高，駕駛人應落實行車前安全檢查，並善用輔助系統隨時注意周邊人車動態；機車騎士行經大型車旁亦應保持安全距離，提高警覺，以降低事故發生風險。

交通局指出，台南市東區中華東路陸橋18日發生一起A1交通事故，引起路權團體質疑該路段近路口機慢車道配置問題，交通局表示，車禍事故原因由警方進一步調查中，有關台南市機慢車道的道路配置及近路口路段的調整，都以提升路口安全轉向、分流原則規劃，後續交通局會配合辦理A1事故會勘，針對事故原因及陸橋上交通設施再次檢視並作必要之優化。

交通局表示，慢車道劃設在中央法規「道路交通標誌標線號誌設置規則」、「市區道路附屬工程設計規範」都有明確規範，且慢車道的劃設在中央或地方權管道路上均普遍存在，慢車道在交通功能上的具體效益是能提供較慢速的弱勢、保守用路人有專屬的騎乘空間，同時在規劃道路空間配置時，利用快慢車道配置後的剩餘空間彈性配置慢車道，亦可讓道路空間更充分被利用，此外道安規則對於慢車道騎乘、轉向規定都有相關規範，用路人應依循道安規則行駛以避免發生交通安全疑慮，個別交通意外事故的發生通常是綜合因素，不宜全然歸咎與慢車道設置相關。

交通局指出，針對道路劃設慢車道後較常遭人詬病之問題，近年已針對慢車道劃設及近路口時避免交織研議處理原則，路段屬短街廓或者既有慢車道經檢討車道寬、路肩空間後，可調整為1混合車道，原則上就不再留設慢車道，另外慢車道在接近路口60公尺前，即會依據路口寬度調整車道配置，提前導引直行車與右轉車提早分流，避免於接近路口時緊急變換車道衍生行車風險。上述處理原則均依相關設置規範在兼顧有限道路寬度及快、慢速車流直行轉向交織安全下研訂並逐步派工改善，後續亦將持續依用路人用路情形滾動檢討優化。