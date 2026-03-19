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南投115年度失業者職業訓練4月起陸續開跑　15歲以上即可報名

▲創意烘焙班失業者職訓情形。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

▲創意烘焙班失業者職訓情形。（圖／翻攝「台灣就業通」網站）

記者高堂堯／南投報導

為提升失業及待業民眾學習一技之長，及早投入勞動市場、順利就業，南投縣社會及勞動局委託南投縣新南投婦女之友會等10個單位承辦失業者職業訓練，歡迎該縣年滿15歲(含)以上，具有就業意願之失業及待業民眾逕洽培訓單位報名參訓。

縣府社會及勞動局表示，今年職業訓練共開辦18班次，包括商業、農業、家事、工業等職類，開辦班別為：家事達人技能培訓班、地方小吃料理實務班、小客車逕升大客車駕訓班（2班）、坐月子服務及養生膳食培訓班、門市服務人員及儲備幹部培訓班、網路行銷設計與AI應用班、西點烘焙培訓班、觀光旅遊導覽解說員培訓班、咖啡茶飲點心製作行銷班、美髮技能培訓班、營建泥水鋼筋人員培訓班、辦公室雲端應用班、旅館房務暨接待人員培訓班、精緻農特產創業行銷班、大型車輛駕訓班（2班）及農產加工暨創意包裝設計行銷班等班別。

社會及勞動局提醒，各訓練班次將於4月份起陸續開訓，結訓後培訓單位將輔導就業，年滿15歲(含)以上之失業民眾或特定對象失業者皆可報名參加，其中特定對象（45至65歲中高齡、原住民、低收入戶及中低收入戶、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、更生受保護人、與設籍中華民國境內國民結婚之新住民-尚未取得國民身分證者、家暴及性侵害被害人、二度就業婦女、15歲以上未滿18歲有就業需求之未就學未就業少年及高齡者等）可免費參訓。

詳細資訊請參閱招生簡章（https://www.nantou.gov.tw/getfile.php?path=upload/raDrZmrdAHWJwAyR.pdf）。

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失業職業訓練報名

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