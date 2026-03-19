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直擊中保科ESG論壇「北中高交通首長」齊聚　揭示智慧停車如何翻轉都市交通韌性

▲▼ 中保科技,智慧城市,AIoT,智慧交通,智慧照護,無人機。（圖／中保科技提供）

▲中保科技論壇3月18日（三）以主題「移動未來：智慧停車治理新視角」，邀請新北市交通局鍾鳴時局長(右三)、高雄市交通局劉建邦副局長(右二)、台中市交通局停車管理處周志遠處長(左二)、以及台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯(左三)，針對城市智慧交通進行演講與對談。

圖、文／中保科技提供

2026 智慧城市展暨淨零城市展進入展覽第二天，產業焦點持續鎖定低碳轉型與數位治理。由中保科技主辦的關鍵論壇於今（18）日盛大登場，以「移動未來：智慧停車治理新視角」為題，特別邀請新北市交通局局長鍾鳴時、台中市交通局停車管理處處長周志遠、高雄市交通局副局長劉建邦，以及台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯，針對城市智慧交通進行深度對談與演講，共同探討智慧停車如何從單純的「車位尋找」，進化為城市大數據分析與淨零碳排的核心引擎。

新北市：資訊治理雲端化，打造智慧人本綠能共享停車生態系
新北市交通局局長鍾鳴時在演講中指出，新北市正致力於將智慧停車從「設備層面」提升至「情資層面」。新北市目前的策略重點在於自動化數據採集，並將其轉化為可隨時分享給市民的即時公共資訊。

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鍾鳴時表示，新北市已成功打造 311 處智慧綠能停車場，並針對電動車時代提前佈局。透過「充電樁+雲端管理」模式，不僅加速了停車場的綠能化轉型，更建立起「智慧停車管理雲」。這套系統的創新之處在於其「跨界融合」能力：

行政協作： 結合科技執法，主動查報問題車輛並連結警政與稅務機關。

決策支援： 透過智慧監控儀表板，管理者能精確掌握路外與路邊停車格的使用率，作為未來費率制定與空間配置的動態依據。
鍾局長強調，目標是讓資訊「服務有感、資訊有用」，為智慧城市管理奠定最扎實的地基。

台中市：智慧數據收容中心與城市美學對話
台中市交通局停車管理處處長周志遠則由「空間流動」與「人文美學」的角度出發。他認為，智慧停車不應只是冰冷的感測器，更應與城市美學融合，透過數據管理減少不必要的尋車車流，提升整體生活品質。

周志遠分享，台中市透過智慧數據中心，動態整合全台中的停車數據。這套系統在大型活動或週末高峰期（如百貨商圈週年期等時段）發揮了關鍵作用，能引導車流進行精準分配。此外，台中市積極推動民間參與的「空間共享計劃」，利用公共政策鼓勵私人車位在離峰時段釋出，實現空間的高效與公平使用。
「今年我們將建立『智慧運輸整合生態系』，」周志遠指出，透過智慧停車中心收容及交控中心的資訊，台中的發展將聚焦於：基礎建設完善、數據治理深化並連結在地文化以及城市發展脈絡，讓城市決策更具智慧與美感。

高雄市：演唱會經濟推手,數據匯流決策領航及智慧號控計劃
高雄市交通局副局長劉建邦則分享了南台灣從工業重鎮轉型高科技城市的實戰經驗。面對近年高雄蓬勃發展的「演唱會經濟」，交通治理成為維持城市形象的關鍵挑戰。

劉建邦提出一組令人驚艷的數據：兩年前 4.5 萬人的場次需耗時 2.5 小時疏散，如今 9 萬人的規模，在 1.5 小時內即可完成撤離。這背後歸功於「高雄交通智慧平台」的大數據整合及監控即時反應系統。另針對高雄 75% 使用機車、平均移動距離短的特性，高雄正啟動「智慧號控計劃」，利用 AI 辨識影像並強化道路整合。
劉副局長表示，透過即時 AI 號誌決策，有效提升了 10% 至 20% 的車流效率，並大幅降低路口風險，利用科技深化交通管理，帶給民眾更好的生活。

產學觀點：全球 400 億美元市場的「溫度」管理
論壇引言人、台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯最後總結指出，全球智慧停車市場預計在 2032 年達到 400 億美元規模。從停車硬體、支付系統到大數據平台，這已是一場全方位的數位革命。

陳雅雯表示，透過新北中高三市的首長分享，我們看到智慧科技不僅解決了找車位的痛點，更在冰冷的數據中加入了對文化的理解與對環境的承諾。未來，智慧停車將成為串連大眾運輸與最後一哩路的核心關鍵，為民眾創造更便利、更有溫度的移動生活。

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