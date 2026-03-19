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明天要殺人！高雄驚傳國小生「美工刀抵同學下巴」　家長曝驚悚過程

▲桃園市鹿姓男子今年7月間凌晨持美工刀向女店員攻擊，幸及時逃避僅左手遭砍傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄國小生持刀恐嚇同學，教育局、校方急介入輔導。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚傳校園安全事件！一名家長在社群平台發文指出，17日下午接獲安親班老師緊急來電，稱孩子在等接駁車時，竟遭同學持美工刀威嚇，該生甚至脫口「明天要殺一個人」，刀片一度逼近孩子下巴，家長擔憂恐重演土城校園割喉案，更直接標記市長陳其邁尋求協助，而恐怖過程曝光也引發網路高度關注。

該名家長表示，事發地點位於校門口附近，當時她的大兒子、小兒子在放學時間在定點等補習班接駁車，不料，加害者A同學與6年級的同學交談時，她的大兒子走過去打招呼，A同學竟突然從口袋掏出一把美工刀並推出刀片，威脅大兒子說，「你明天給我叫班上xxx來找我，如果沒來我就殺了你。」

在旁年僅2年級的補習班同學見狀，試圖制止並提醒學校規定不能帶美工刀，卻遭A同學喝斥：「妳給我閉嘴，滾啦！」更令人不寒而慄的是，A同學隨後還向6年級同學及大兒子遞刀，要他去殺原PO的小兒子，甚至脫口「因為我明天要殺一個人了，所以殺兩個不好」隨後才離開現場。

該家長聽聞後，當下頭皮發麻，所幸2名兒子並未受到任何刀傷，但她憂心表示，兒童因兒少法保護，那就要嚴格規範家長，標記市長陳其邁的帳號求助，拜託幫忙預防重演土城校園割喉案。

針對此案，高雄市教育局表示，該案發生於3月17日放學後，學生隨校外安親班前往上課途中之轉角發生衝突，學校已於第一時間完成通報，並於翌日邀集雙方家長會談，行為人家長配合後續輔導與管教等措施。同時，被行為人已報警處理，學校也與轄區派出所保持密切聯繫，並由警方於放學時段加強巡查與安全維護。

教育局指出，行為人學校已持續提供輔導，並協助安排心理衡鑑，後續將依鑑定結果提供適切輔導資源。學校輔導室已啟動關懷輔導機制，安排相關學生晤談與心理支持，持續關懷其身心狀況。

另外，學校於開學初等重要集會場合與相關課程，已多次宣導禁止攜帶危險物品入校等規定，後續將持續追蹤宣導。教育局重申「霸凌零容忍」立場，對於任何危害學生安全之行為，均採取零容忍態度，將持續督導學校秉持客觀、公正原則妥處本案，並加強相關學生輔導與關懷，確保學生安全。

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標籤:高雄校園安全學生恐嚇美工刀教育局

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