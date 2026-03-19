「以為用不到」外籍生畢業前賣帳戶換台幣　涉洗錢恐難再入境

▲台中警四分局長蔡慶星（上）、春社所副所長顏佑容（下）向外籍學生宣導防詐。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第四分局統計114年至115年3月間，受理外籍人士被詐騙案件25件，其中多數是外籍學生畢業後返國前，以為日後用不到了，便出售銀行帳戶和提款卡換取現金，殊不料已經觸法，分局長蔡慶星等人前往嶺東科技大學宣導，提醒外籍生「高報酬＝高風險」，切勿因一時貪念誤觸法網。

警四分局轄區嶺東科技大學的外籍學生占全校近4%，以印尼、越南籍為主，因對台灣法令及求職環境不熟悉，容易成為詐騙集團鎖定對象，114年至115年3月間就受理25件外籍人士被詐騙案，以假求職、假投資、假交友及帳戶收購為主。

春社所副所長顏佑容全程以中英雙聲道宣導，更點出「返國前賣帳戶」常見案例，外籍學生因即將畢業返國，在網路上看到「帳戶變現」訊息，誤以為可賺取額外收入，出售銀行帳戶及提款卡，結果遭詐騙集團利用成為人頭帳戶，不僅涉及洗錢防制法，背負刑責與賠償責任，還會影響日後再次入境台灣的資格。

第四分局強調，銀行帳戶、提款卡及手機門號皆屬個人重要資產，不得出租、出借或轉賣，即便是朋友或同鄉請託都應提高警覺，避免淪為詐騙工具；未來將持續以案例式、多語言方式深入校園宣導，讓外籍學生「聽得懂、記得住、不上當」，從源頭降低受害風險。