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敢打卡達就炸毀南帕爾斯氣田　川普威脅伊朗：我將毫不猶豫出手

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲ 美國總統川普 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普放話威脅，若伊朗敢再次攻擊卡達液化天然氣設施，美國就會炸毀位在伊朗境內的整個南帕爾斯（South Pars）天然氣田，反擊力道規模將是德黑蘭政府前所未見。

衛報報導，川普透過社群平台「真實社群」發文稱，對於先前以色列針對伊朗南帕爾斯氣田的攻擊行動，美國事先一無所知，卡達也沒有以任何形式參與其中，但伊朗並不瞭解這一點，也不清楚任何相關事實，就不合理、不公平地攻擊卡達液化天然氣設施。

川普指出，以色列不會再對南帕爾斯氣田發動進一步襲擊，除非伊朗決定選擇攻擊「非常無辜的對象」，也就是卡達，一旦發生這種情況，「美國無論是否有以色列的協助或同意，都將以伊朗從未見識過的力量，大規模炸毀整個南帕爾斯氣田」。

川普也稱，他並不想授權批准這種程度的暴力與破壞，因為這將對伊朗未來產生長遠影響，但若「卡達的液化天然氣再次遭到攻擊，我將毫不猶豫地這樣做」。

此前，伊朗南帕爾斯大型天然氣田相關設施18日遭攻擊。南帕爾斯天然氣田橫跨伊朗與卡達海域，位在波斯灣。

根據卡達能源公司的說法，拉斯拉凡工業市（Ras Laffan Industrial City）18日晚間遭到飛彈攻擊，引發火勢並造成嚴重損毀。

針對以色列先前對伊朗境內最大氣田的襲擊，伊朗曾威脅要對整個波斯灣地區的能源基礎設施展開報復。南帕爾斯氣田位在波斯灣，橫跨伊朗與卡達海域，是全球最大的氣田，更是伊朗國內最主要的能源供應來源。
 

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