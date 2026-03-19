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鄭麗文稱感受到「對岸善意」　邱垂正：妳要接受統一方案？

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文計劃出訪中國大陸，與中共總書記習近平會面，還稱「鄭習會」將是年底選舉的「大利多」。對此，陸委會主委邱垂正表示，鄭麗文常說感受到對岸的善意，但他們只認知到敵意，「妳要和平框架，他一定給妳統一方案，那妳是不是要去接受人家的統一方案？」

邱垂正19日上午在電台節目上表示，對於兩岸形勢，政府跟國民黨的認知有很大差距，特別是鄭麗文經常凸顯來自對岸的善意與誠意，甚至是「巨大的善意」，但他們「不知道這是什麼」。

邱垂正指出，中國大陸這幾年來對台灣採取複合性施壓，包括軍機擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，以及一連串的跨境鎮壓與法律戰、認知作戰、灰色地帶侵擾，「我們認知到風險與敵意，她卻感受到善意與誠意。」

▼國民黨主席鄭麗文出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨主席鄭麗文出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

邱垂正也提到，根據民調，有7成民眾認為中國大陸對台灣具有敵意，為什麼會感受到「巨大善意」，需要國民黨去說明。

邱垂正說，中方2019年就將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一」，在這個框架下，沒有中華民國的生存空間。

邱垂正指出，國民黨基於跟對岸的政治基礎，要去接受中共的「九二共識」，要如何維護中華民國的存在、如何維護國家主權尊嚴、維護台灣自由民主的生活方式，「因為你說會達成和平，我們要問如何達成？」

邱垂正強調，中共經常說只有統一才有和平，「妳要和平框架，他一定給妳統一方案，那妳是不是要去接受人家的統一方案？是不是在用和平框架包裝統一？這個要跟人民講。」

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