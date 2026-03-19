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大學申請入學3/24起報名　招生名額剩5萬創12年新低

▲▼學測在新北共設立11個考場，1萬7915名考生報考。（圖／新北教育局提供）

▲甄選會提醒，申請入學從24日開始報名，且一律採用線上方式。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

115學年大學「申請入學」將從下周二（24日）起開始報名，今年共有64所大學、2206個學系（組）參與招生，招生總名額為5萬450個，為近12年新低。甄選委員會指出，考生申請校系以6校系為限，每個校系報名費100元，且一律採用網路報名，請考生注意。

大學甄選入學委員會表示，115學年「申請入學」報名，今年共有64所大學、2206個學系（組）參與招生，招生總名額為5萬450個（資安組130個），還有離島外加名額241個、原住民外加名額3106個、願景計畫外加名額543個。但招生總名額為近12年新低。

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甄選會指出，申請入學報名時間為3月24日至25日，每天上午9時至晚間9時，且一律採網路報名。報名方式分為學校集體報名及考生個別報名，考生須選擇其中一個辦理，考生申請校系數以6校系志願為限，每個校系報名費為100元；低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第1階段報名費減免60%。

甄選會提醒考生，凡是報名參加「申請入學」招生，都應到甄選會網站，自行設定個人專屬密碼。該組密碼係為報名、篩選結果（及分發結果）查詢、上傳（勾選）審查資料、應屆畢業生查詢第六學期修課紀錄、登記志願序、網路聲明放棄等系統所需輸入的證號，請考生妥善保管，切勿將密碼告知他人。

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