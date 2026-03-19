陸委會也將拒絕質詢！邱垂正：李貞秀沒有質詢官員權利

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

內政部長劉世芳日前在立法院內政委員會拒絕民眾黨籍立委李貞秀的質詢，未走上備詢台。陸委會也可能在下周赴內政委員會報告，主委邱垂正19日表示，李貞秀不具備參選資格，沒有質詢官員的權利，行政一體，官員將採取一致的做法。

邱垂正在電台節目上提到，李貞秀1999年在台取得定居，這是事實，但當時是不需要繳交除籍證明的，也沒有機關在收。2004年新法實施後才建立兩岸「單一戶籍制」，必須在6個月內繳回除籍證明，可是李貞秀一直沒有補繳，直到去年3月才繳交。

▼立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）



邱垂正強調，李貞秀去年3月才繳交除籍證明，不符合《兩岸條例》註銷戶籍滿10年得參選的規定，「李貞秀不符合《兩岸條例》的參選資格，立法委員的身分是不具備的。」

陸委會下周可能赴內政委員會報告，邱垂正坦言，因為李貞秀不具備參選資格，所以也沒有質詢官員的權利，「行政一體，官員都有一致的做法，沒有不同。」

邱垂正透露，屆時在立法院，他會與內政委員會的召委，國民黨籍立委廖先翔先進行說明，「我們就是依法行政，對其他委員要依法備詢是天經地義，但對於李貞秀委員的部分，會採取一致的做法。」

邱垂正未解釋何謂「一致的做法」，但預計將與內政部長劉世芳相同，不上台接受李貞秀的質詢。

▼內政部長劉世芳未上台接受李貞秀質詢。（圖／記者李毓康攝）

