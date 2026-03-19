曝盧秀燕訪美為提醒鄭麗文勿反美　凌濤：合理軍購是8千至9千億

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院外交、國防與財政聯席委員會下周排審行政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案。雖然國民黨已經定調攸關軍購的國防特別條例採「3800億+N」版本，但前國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（19日）受訪時仍直言，藍委黃健豪最近就說得很直白，認為盧秀燕訪美是在提醒國民黨中央不要反美，合理的軍購特別預算應該是偏向8000億、9000億的版本，既然藍營主要系統都表達這樣的方向，黨內應該多加考慮。

鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，並嗆民進黨賣「亡國感」賣出反感，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」，引發政壇議論。凌濤昨回到故鄉雲林縣問看看是否利多，「結果還真的沒有問到」，當地一位教育界耆老還提醒，國民黨今年選舉要想清楚，兩岸交流固然重要，但如果8、9成比例都放在兩岸交流議題，再加上現在的國防議題，對國民黨來說可能會產生不同的疑慮。

凌濤強調，今年選舉「穩健治理」的議題一定是優於「兩岸議題」，也應該成為國民黨的主旋律。

對於前民眾黨主席柯文哲昨天說，國民黨在彰化縣、宜蘭縣、新竹縣選情不樂觀，凌濤則說，國民黨一直沒有高估自己，但目前基層支持者確實很焦慮，因為民進黨已經準備好，要拿「抗中牌」貼國民黨標籤；他認為，藍白聯合治理的共同政策願景訴求，應該被放到最大，如果大家都認為2026選舉是一場不好打的仗，就應該回到國民黨的優勢，而不是回到國民黨的風險，如果國民黨不斷極大化風險，對於所有的參選人而言，都是壓力山大。

