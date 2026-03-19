不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案：沒拜也沒關係

▲清明節掃墓。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不祭祖就是不孝嗎？清明節將至，一名家長憂心忡忡，擔心孩子將來可能不再祭祖。貼文引發熱議，有人認為應順其自然，直言生前孝順遠比儀式更重要；也有人早就想開了，表示身後事一切從簡，比起火葬進靈骨塔，更傾向選擇樹葬，不想讓下一代被傳統束縛，沒來拜也沒關係。

一名網友在Threads感嘆，隨著時代與思想轉變，加上少子化，傳統習俗也在悄悄改變。他坦言，自己開始擔心一個問題「如果孩子將來決定不祭祖了，該怎麼辦？」畢竟在很多人眼中，祭祖不只是一項儀式，更是維繫家族記憶與情感的方式。

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孩子拒絕祭祖怎麼辦 網友：活著孝順更重要



文章曝光後，底下網友直言把握當下的相處更重要，「順其自然，以後會越來越多小孩不會祭祖的，如果爸媽在世不孝，死後再拜太多也是沒用」、「還活著時，孩子會孝敬你，比拜這個重要也實際」、「順其自然吧，拿掉舊觀念，生前有尊重你和孝順你更實在」、「長輩也有問過我，當時我心裡只覺得，祭祖？他們早就投胎了吧，我個人覺得珍惜身邊的家人，比事後回憶重要」。

也有人想得更遠，後事規劃得一清二楚，就選環保樹葬，一切從簡即可，「這些我都想清楚了，也跟孩子說了， 走了三天之內把我的後事完成，不用看日子就樹葬，也不用告知親朋好友，發一篇FB就好了，跟親朋好友說一聲：我媽媽人生功課已完成，去當天使了」、「所以我選擇樹葬，有來沒來也沒關係」、「不想讓小孩被傳統綁住，他們有他們自己的人生，所以未來我選擇樹葬」、「之前長輩過世，了解靈骨塔所有費用後，我跟我堂姊就說以後死了樹葬就好，沒必要讓後代花那些沒有用的錢」。