台中女「腿痛腰痠」竟是超大血管瘤　醫示警：出現這4種痛當心

▲台中一名8旬老嫗因腿痛腰痠就醫，檢查竟是超大血管瘤，大小已達7公分。（圖／平等澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名女性左腳痠痛不已，前往急診就醫，經超音波檢查，赫然發現腹主動脈有一顆超大腫瘤，已達7公分之大，經緊急手術治療後已康復出院。平等澄清醫院急診室主治醫師孫秀正表示，腹主動脈瘤被稱為「沉默的殺手」，有些人可能只出現腹痛、腰痛、背痛或下肢疼痛，很容易被誤認為肌肉痠痛或關節問題，一旦破裂，死亡率極高。



這名患者已經高齡86歲，到急診求診時，一再強調她左側下肢痠痛及腰部不適，但並沒有明顯外傷史，其疼痛指數已達到8至10分。透過即時影像檢查，發現患者的腹主動脈明顯擴張，直徑已超過7公分，進一步安排電腦斷層檢查確認診斷，結果顯示確實為大型腹主動脈瘤。

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▲孫秀正也呼籲，腹主動脈瘤常被稱為「沉默的殺手」，好發於高齡族群、吸菸者、高血壓患者及有動脈硬化或心血管疾病病史者。（圖／平等澄清醫院提供）



孫秀正表示，腹主動脈瘤是腹部主動脈血管壁因退化或動脈硬化而逐漸擴張，當血管直徑持續增大，血管壁會變得脆弱，一旦發生破裂，可能在短時間內造成大量內出血，死亡率極高。患者的腹主動脈瘤已超過7公分，屬於極高風險狀態，因此必須儘速處理。



孫秀正也呼籲，腹主動脈瘤常被稱為「沉默的殺手」，好發於高齡族群、吸菸者、高血壓患者及有動脈硬化或心血管疾病病史者。若出現突發性的腹痛、腰痛、下背痛、背痛或不明原因下肢疼痛，應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。