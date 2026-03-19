　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中女「腿痛腰痠」竟是超大血管瘤　醫示警：出現這4種痛當心

▲台中女腿痛腰痠　竟是超大血管瘤…醫示警：出現這4種痛當心。（圖／平等澄清醫院提供）

▲台中一名8旬老嫗因腿痛腰痠就醫，檢查竟是超大血管瘤，大小已達7公分。（圖／平等澄清醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名女性左腳痠痛不已，前往急診就醫，經超音波檢查，赫然發現腹主動脈有一顆超大腫瘤，已達7公分之大，經緊急手術治療後已康復出院。平等澄清醫院急診室主治醫師孫秀正表示，腹主動脈瘤被稱為「沉默的殺手」，有些人可能只出現腹痛、腰痛、背痛或下肢疼痛，很容易被誤認為肌肉痠痛或關節問題，一旦破裂，死亡率極高。

這名患者已經高齡86歲，到急診求診時，一再強調她左側下肢痠痛及腰部不適，但並沒有明顯外傷史，其疼痛指數已達到8至10分。透過即時影像檢查，發現患者的腹主動脈明顯擴張，直徑已超過7公分，進一步安排電腦斷層檢查確認診斷，結果顯示確實為大型腹主動脈瘤。

▲台中女腿痛腰痠　竟是超大血管瘤…醫示警：出現這4種痛當心。（圖／平等澄清醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫秀正也呼籲，腹主動脈瘤常被稱為「沉默的殺手」，好發於高齡族群、吸菸者、高血壓患者及有動脈硬化或心血管疾病病史者。（圖／平等澄清醫院提供）
孫秀正表示，腹主動脈瘤是腹部主動脈血管壁因退化或動脈硬化而逐漸擴張，當血管直徑持續增大，血管壁會變得脆弱，一旦發生破裂，可能在短時間內造成大量內出血，死亡率極高。患者的腹主動脈瘤已超過7公分，屬於極高風險狀態，因此必須儘速處理。

孫秀正也呼籲，腹主動脈瘤常被稱為「沉默的殺手」，好發於高齡族群、吸菸者、高血壓患者及有動脈硬化或心血管疾病病史者。若出現突發性的腹痛、腰痛、下背痛、背痛或不明原因下肢疼痛，應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中情侶雙屍　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖
快訊／台61嚴重車禍！汽車遭夾爆　女駕駛無生命跡象
谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了
美軍參戰台股反應大不同！　外資分析
黃暐瀚：討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭
女歌手控YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌
前田敦子大尺度脫了！未穿內衣、露半球照瘋傳　官方緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵員工酒後持刀意圖砍領班　官方：從嚴究責

「咖啡童工」忙採收無法上學　展望會計劃「減少54萬小時工時」

旅日達人意外得知「LaLaport中文名稱」驚訝！網笑：很有印度感

瓶裝水、茶包都上榜！專家曝「3隱形塑膠」地雷：肝腎無法排出

別先傳LINE？他1原因喊「年輕人直接打電話」　網怒打臉：一律不接

3/20「龍抬頭」8禁忌要注意！　回娘家竟也在列

不只是科技城！高虹安親推「風城野營祭」打造質感新竹　草地音樂會、野炊挑戰賽懶人包看這

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」：感謝大師開示

大學申請入學3/24起報名　招生名額剩5萬創12年新低

直擊中保科ESG論壇「北中高交通首長」齊聚　揭示智慧停車如何翻轉都市交通韌性

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

台鐵員工酒後持刀意圖砍領班　官方：從嚴究責

「咖啡童工」忙採收無法上學　展望會計劃「減少54萬小時工時」

旅日達人意外得知「LaLaport中文名稱」驚訝！網笑：很有印度感

瓶裝水、茶包都上榜！專家曝「3隱形塑膠」地雷：肝腎無法排出

別先傳LINE？他1原因喊「年輕人直接打電話」　網怒打臉：一律不接

3/20「龍抬頭」8禁忌要注意！　回娘家竟也在列

不只是科技城！高虹安親推「風城野營祭」打造質感新竹　草地音樂會、野炊挑戰賽懶人包看這

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」：感謝大師開示

大學申請入學3/24起報名　招生名額剩5萬創12年新低

直擊中保科ESG論壇「北中高交通首長」齊聚　揭示智慧停車如何翻轉都市交通韌性

英國校園爆流腦群聚　疾管署：致死率15%「4類人易感染」

頂樓違建超狂用途！透天頂樓蓋宮廟　網：我也想買一間

《逐玉》安太妃在台灣…定居台東10年　「每天9點睡」隱居生活曝光

115年公建經費8000億　北捷信義線東延段、三鶯線預計6月通車

《航海王》第二季全球再爆紅！63國奪冠掀「真人版入坑潮」

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

久等了！洋基王牌柯爾復出首戰無失分　最快飆98.7英里

快訊／台61線嚴重車禍！「汽車遭夾」輪胎噴飛　女駕駛命危搶救中

洋基火球新秀拉格蘭吉4局無失分壓紅襪　主帥布恩大讚

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

生活熱門新聞

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

外交部改稱南韓「0傷害」！Cheap教2招：讓韓方氣到發抖

女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉

千億大廠發重訊！

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

文組畢業「薪水卡在3萬」她想轉行！網給建議

鋒面通過！北台灣降溫雨下3天　周末再飆30度

嘲諷學生訂餐備註「請附3張衛生紙」！鴨肉飯店員道歉

醫揭糖尿病警訊「臉上7徵兆」

1天吃8顆蛋增髮？醫師認證「蛋有用」2情況反效果

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

更多熱門

相關新聞

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

一名女網友透露，先生在日本住宿時，半夜突然心臟劇痛，只好叫救護車送醫，但醫院卻表示沒有心臟專科醫師可看診，最後直接請他回去。由於醫院位置偏遠，他只好忍著不適半夜走回住宿處。貼文曝光後引發網友熱議，不少人感嘆台灣醫療便利，也有醫師指出，台灣醫療體系在全球反而較少見，呼籲民眾珍惜。

男睡醒皮膚變藍「慘變阿凡達」　衝急診醫護嚇

男睡醒皮膚變藍「慘變阿凡達」　衝急診醫護嚇

18歲女學生吃調經藥「胸痛肺栓塞」　醫：要注意血栓風險

18歲女學生吃調經藥「胸痛肺栓塞」　醫：要注意血栓風險

連假放完腸胃考驗來了！「諾羅病毒中鏢」4症狀　醫示警

連假放完腸胃考驗來了！「諾羅病毒中鏢」4症狀　醫示警

衛福部投16億救春節急診壅塞　就醫高峰比去年降27%

衛福部投16億救春節急診壅塞　就醫高峰比去年降27%

關鍵字：

平等澄清腹動脈瘤孫秀正急診

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面