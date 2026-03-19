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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

媒體人黃暐瀚多次表態力挺軍購立場，近日一位網友卻留言「不懂暐瀚哥為什麼這一兩年來每次發文看起來都在幫執政團隊洗地」。對此，黃暐瀚18日晚間貼出該留言截圖回應，「洗地，是我看了最討厭的文字，你不認同，就冠以『洗地』去貶低別人。難道我要說，閣下的論點，也在幫在野黨『洗地』？軍購話題，你的不認同，我尊重，但對不起，我支持軍購，討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭」。

黃暐瀚18日晚間貼出截圖，一位網友留言表示「我追跳您很久，也在yt抖內過您，但不懂暐瀚哥為什麼這一兩年來每次發文看起來都在幫執政團隊洗地，先不論戰績到底會不會來，現在軍隊越來越少人願意加入，然後國防部爆出這麼多類似找什麼小吃店投標、用中國品牌監視器等等的弊端，F16V來了到底能增加多少戰力真的要打個問號，但似乎您對目前執政團隊表現報喜的多，報憂者少，確實有失公允」。

黃暐瀚表示，回應網友，「洗地，是我看了最討厭的文字。每個人都有主觀認知，有認同與不認同。我講的內容，是我認同的，你不認同，就冠以『洗地』去貶低別人。難道我要說，閣下的論點，也在幫在野黨『洗地』，你才會比較高興」？

黃暐瀚強調，「軍購的話題，我講了三個月了，你的不認同，我尊重，但對不起，我支持軍購，支持買飛機，我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭」。

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