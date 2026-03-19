談錢傷感情！越南移工酒後持雙刀砍死同鄉　判刑15年定讞

▲逃逸移工酒後發生凶殺案，最高法院判刑定讞。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

高雄岡山區2023年間發生一起兇殺案件。3名越南籍逃逸移工聚在一起喝酒後，對薪資起了爭執。王姓移工先動手，持刀趕走另外2名潘姓移工。2人被趕走後非常憤怒，購買了2把西瓜刀，返回王男住處談判，又再發生衝突。其中一人拿起2把西瓜刀，砍死王男後逃逸，最後經由親友勸誡才向警局投案。一審將砍死人的移工重判15年、另名移工判刑8年6月，二審也判刑15年、8年。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，3名逃逸移工都曾經對外承攬工作，也彼此互相支援。案發於2023年11月，下午14點半左右，王男邀集兩名潘姓移工與其他幾名移工一同到自己住處飲酒。喝到下午16點半，2名潘姓移工認為王男積欠他們薪資2萬5千元，當場提出、索討。但王男不認帳，雙方爆發口腳，王男更動手毆打對方，甚至拿出刀子威嚇，將2人趕走。

被趕走的移工不滿，2人開車前往高雄市內購買了2把西瓜刀，並於18點左右返回王男住處。2人脫下鞋子、分持1把西瓜刀摸進王男屋內，發現王男正躺在床上刷手機，3人隨即起了口角。其中一名潘姓移工怒極攻心，把另一人手中的西瓜刀拿走，自己持兩把西瓜刀不斷砍殺躺臥在床上的王男，王男肩、胸、左右腳及左右手至少遭14處砍傷，失血過多而死。

2名移工隨即逃逸，躲入台中山區。檢警循線鎖定2人，最後透過2人的家人對2人勸說，2人最後選擇面對司法，案發後2天投案，警方也在2人車上取出作案的2把兇刀。檢警對2人提起公訴。

其中持雙刀殺人的移工一審遭判刑15年、另名移工則判刑8年6月。案件上訴二審後，則分別判刑15年與8年，並於刑之執行後驅逐出境。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。