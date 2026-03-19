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全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

▲▼全聯推出兒童節玩具大賞。（圖／業者提供）

▲全聯推出「兒童節玩具大賞」，集結多款人氣IP聯名、兒童玩具。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

兒童節將至，不少家長開始準備禮物，全聯即日起至4月23日推出「兒童節玩具大賞」福利點預購活動，主打免運宅配到家（離島不配送），集結多款人氣IP聯名、兒童玩具，包括「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具，最低45折；還有「三麗鷗系列」Otamaton樂器，美樂蒂、酷洛米、大耳狗等角色。

★全聯IP聯名玩具

全聯推出「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具，其中太陽能「聲光收銀機」可讓小朋友學習結帳、數字運算，只要10福利點加價580元，相當於市價45折，限量450件。

▲▼全聯推出兒童節玩具大賞。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出兒童節玩具大賞。（圖／業者提供）

「益智筆電玩具組」磁吸式設計可以學習字母、數字，10福利點加價720元，限量500件。「小醫生木製護理玩具包組」10福利點加價720元，限量300件，玩具都印有「湯姆貓與傑利鼠」可愛肖像。

▲▼全聯推出兒童節玩具大賞。（圖／業者提供）

▲三麗鷗系列「Otamaton樂器」限量預購。（圖／業者提供）

三麗鷗系列則推出「Otamaton樂器」，包含美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、凱蒂貓等角色，內建11首樂曲，可彈奏也可作為吊飾，10福利點加價730元，限量500件。

其他玩具方面，騎乘玩具「BOUNCY PALS獅子」主打可拆洗設計，10福利點加價1,090元，約56折，限量100件；「teamson彩色窗戶軌道磁力片166片組」適合親子共玩，10福利點加價750元，限量600件。

▲▼全聯推出兒童節玩具大賞。（圖／業者提供）

▲全聯推出「兒童節玩具大賞」。（圖／業者提供）

此外還推出多款兒童3C商品，包括「iClever BTH21炫光無線兒童耳機」，具74／85分貝音量限制、重量僅159克，並附造型貼紙，10福利點加價999元，兩色各限量150件。「Disney系列兒童數位相機」，支援1080P錄影並附腳架，米奇、米妮款式各限量100件，10福利點加價1,000元即可入手。

★7-ELEVEN 推三麗鷗「狗狗軍團」周邊

7-ELEVEN 近來推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，即日起「三麗鷗一起狗狗GO-三狗系列」快閃購，共有26款商品，只要在全台7-11門市消費不限金額，報會員手機可直接預購。 

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN 此次集結包含布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，以春日用品為開發主軸，包含外出必備「布偶吊飾飲料提袋」、「立體造型冰壩杯」、「輕便摺傘」等。

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「布偶吊飾飲料提袋」加價購349元，可當吊飾，尾端可抽出飲料提袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

出遊配件有「布偶掛飾痛包組」共3款，每款加價購299元，還有掛勾可隨掛包包上，輕巧好攜帶；時下最流行的「滑輪拖車購物袋」不僅摺疊收納好攜帶，拉錬式上蓋拿取容易，加上提把、滑輪設計輕鬆移動，成為搭機出遊神隊友。

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗。（圖／記者林育綾攝）

此波還有超萌的遛狗配件，包含「帕恰狗寵物帽」、「三狗輕便寵物便當盒」以及「寵物牽繩背包」。其中帕恰狗寵物帽，不僅是三麗鷗聯名限定款，魔鬼氈可調整頭圍，還能為萌寵散步遮陽。

▼「帕恰狗寵物帽」是三麗鷗限定款，還有「寵物牽繩背包」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

外出攜帶輕便包包，「寵物便當盒」雙碗設計一飲一食，可讓寵物喝水和放飼料或食物，一次搞定。「寵物牽繩背包」則有2款可愛設計，抽拉、撿便都方便，調節式插扣背帶，成為最時尚的寵物配件。

▼「寵物便當盒」雙碗設計一飲一食。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「狗狗軍團」布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗周邊，3月18日起在7-11全台門市快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 將推出超萌三麗鷗「狗狗軍團」周邊，集結了人氣布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗，共26款商品。（圖／記者林育綾攝）

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