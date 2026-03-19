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中東戰事衝擊能源供應　羅智強：民進黨非核家園讓台灣付出代價

▲▼羅智強召開「揭中小企業聯輔基金成綠敗選退輔會！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

中東戰事持續，經濟部次長賴建信18日表示，5月受荷莫茲海峽封鎖，預估影響14艘天然氣船，現已調到十艘。他坦言，中油過去兩周已吸收33億元。國民黨立委羅智強表示，民進黨心知肚明，非核家園就是錯誤能源政策，樂見民進黨懸崖勒馬，但呼籲政府，能源問題要以科學、專業而非政治解決，要用核電就好好檢討錯誤，別躲躲藏藏。

羅智強提到，這會期他擔任教育文化委員會的委員，這週是教文首場質詢。面對核能安全委員會、經濟部和台電，他指出，非核家園就是錯誤的能源政策，但這個代價卻是由全民支付，且到現在都還在共嚐苦果。例如，他揭露日前教育部公費留學新增核工學門，其實是核安會新申請的。而核安會主委陳明真答詢時也坦言，「非核家園政策下，學生不願選擇核能專業」，未來3到5年內，恐面臨核工人才斷層。

「人才就是未來」，羅智強認為，當世界先進國家都在投資核能、爭相搶奪AI發展所需的電力先機，台灣卻才要急著搶救人才斷層，這是多麽荒謬的一件事？台灣過去曾花了超過50年時間陸續培育核工人才，就這麼被錯誤政策推翻、耽誤。再例如，台灣倉促廢核，但再生能源發展遲緩且有上限，導致台灣現在的能源幾乎全仰賴只能進口的煤及天然氣，這是多麽脆弱、無法安心的能源結構？經濟部次長賴建信答詢時也說，中東戰事衝擊能源供應，近兩週中油油價吸收金額，就達新台幣33億元。

羅智強接著說，除人才斷層、國營慘虧，還有電力吃緊、綠能弊案、國安風險、環境破壞等共至少六大問題，全都是圍繞非核家園展開。民進黨政府自己也心知肚明，所以現正想著偷偷轉彎，一下喊新核能、一下又喊出2028年重啟核三。他樂見民進黨懸崖勒馬，但呼籲政府，能源問題要以科學、專業而非政治解決，要用核電就好好檢討錯誤，別躲躲藏藏。

羅智強提到，多年前他就主張修正「核管法」，讓核電能延役，國民黨說到做到，不會因為民進黨執政就轉彎。現在他就問民進黨，「非核家園」現在到底還是不是政府正式政策？如果是，那現在都不能進行核能、重啟甚至新核能的討論。如果不是，那就重新檢討，繼續修改相關法律（像環基法、氣候變遷因應法至今還明定非核家園）與政策。

羅智強說，現在的情況很奇怪，政策寫著非核，但現實卻在重新討論核能。這樣的能源政策，對產業、對國家都是矛盾跟不確定性。為什麼要要求政府說清楚？看看民進黨過去到現在，要廢核的時候就嗆核能不安全、核廢無解，發現出問題了、國際都在用核能了就變卦，突然核能就又變安全了，核廢又有解了。

「一旦能源政策前後矛盾，中間的空轉與浪費倒退，就是全民買單」，羅智強說，就如他質詢時也問到，政府喊出2028有機會重啟核三，但實際的審查、若發出再運轉執照後多久可運轉等時程問題，主管單位都無法說清，像這樣如果沒有客觀的評估標準，那要嘛是空話、要嘛就是政府毫無方向，無論前後者，都有損國家發展。

羅智強說，他主張重啟核能、培育人才，請政府說清楚核能政策，以專業及科學來訂定能源政策。他支持儘速重啟核電，當然也要兼顧安全，能源政策不能靠口號，要靠科學與程序，那就應要有相應的時間表。沒有能源發展就沒有國家發展，在地緣政治壓力大的台灣跟AI爆炸前進的時代，更是重中之重，他會繼續監督問政及提出相關修法，督促政府回應民意，別再為了非核神主牌，只顧「能源任性」，放棄能源韌性。


 

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