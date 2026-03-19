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對決賴瑞隆「民調五五波」　柯志恩樂觀看：希望民進黨失去高雄

▲▼對決賴瑞隆「民調五五波」，柯志恩樂觀喊：希望民進黨失去高雄。（圖／記者賴文萱攝）

▲對決賴瑞隆「民調五五波」，柯志恩樂觀喊：希望民進黨失去高雄。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，國民黨台北市議員參選人陳冠安分析近期民調趨勢，認為整體選情呈現「五五波」，柯除有泛藍、泛白優勢，中間選民也領先。對此分析，柯志恩今日受訪回應，「當然希望民進黨失去高雄」，雖對選情戰戰兢兢，但也很樂觀，絕對可以打下這場選戰。

藍營台北市議員參選人陳冠安過去曾待過柯志恩團隊，他18日廣播節目《POP大國民》中談到，高雄整體看起來是五五波，直言賴瑞隆在高雄知名度不高，近期民調趨勢可以發現，賴只有泛綠支持度，但柯有泛藍、泛白優勢，且中間選民也領先，五五波是因為高雄基本盤還是綠營比較大。

▲▼對決賴瑞隆「民調五五波」，柯志恩樂觀喊：希望民進黨失去高雄。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩今日召開「笑得真柯愛」兒童節記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼對決賴瑞隆「民調五五波」，柯志恩樂觀喊：希望民進黨失去高雄。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今日召開「笑得真柯愛」兒童節記者會，會後被問及對於外界預估選情五五波，民進黨可能失去高雄，接下來的選戰策略時回應，「當然希望民進黨失去高雄」，這是最大的策略，她也會跟所有的議員站在一起，不管是五五波、六四波，不管哪一波，她會根據自己的節奏走。

柯志恩強調，希望能夠讓高雄的市民知道，柯志恩四年來絕對沒有離開，配合活動還是議員、基層的經營，讓高雄市民更認識她們，到最後可以把票投給她們。至於是不是五五波，她對於選情絕對是戰戰兢兢，但是也覺得很樂觀，絕對可以打下這場選戰。

另外，藍營高雄市議員第一階段提名將於下週展開，對於還有選區提名未定，柯志恩說，因為一些議員上還有司法問題，要由中央設立全國統計的一個標準，在中央的標準明確之前，先讓毫無疑義的選區議員能夠開始運作，至於未定的3個選區，會等中央下來做一些溝通，之後會在第二波提名的時候，馬上讓大家知道，盡力讓每個人都當選，力拚議會過半的席次。

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