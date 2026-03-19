水逆結束　「4星座」運勢大復活！

▲水逆即將結束，4星座運勢大復活！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，20日宇宙正迎來一場盛大的能量交接儀式，隨著春分節氣降臨，太陽正式踏入牡羊座，宣告占星新年的開端，與此同時，在雙魚座逆行3週的水星也終於恢復順行！他點名「4星座」運勢重啟，將由一段混沌過渡到顯化的黃金期，能感受到一股久違的推力，焦慮將隨著細雨消散，請準備好重新奪回生命主導權。

艾菲爾在粉專盤點「4星座」運勢重啟，請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔：

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● 雙子座：撥雲見日，停滯計畫重啟

身為水星的子民，過去3週你彷彿陷入一場「無聲的慢動作電影」，無論副業推動或人際溝通總感到力不從心。水星順行後，這種卡頓感將煙消雲散。

運勢轉機：當你重新打開被擱置的專案，或是重啟冷戰已久的對話，會驚訝發現原本複雜的結節自動鬆開了。

老師建議：趁著新月的衝勁大刀闊斧，原本觀望的合作方也會因你的條理分明而重新靠攏，讓創意在春分後正式落地生根。

● 處女座：心智歸位，思路透徹清明

水逆期間最讓處女座痛苦的就是「腦袋打結」的無力感，精密的邏輯被迷霧擾亂，導致你在決策時反覆質疑自我。隨著水星恢復順行，你引以為傲的分析能力將再度回歸。

運勢轉機：再次面對繁瑣資料或混亂人事時，一種「一目了然」的清澈感會油然而生，不再被情緒干擾。

老師建議：信任這份找回的理智，冷靜拆解問題。當你重新掌握節奏，過去的難關都將成為展現你專業身價的墊腳石。

● 射手座：目標對焦，行動方向確立

過去一段時間，射手座雖然行動力十足，卻常有種「不知道為何而戰」的茫然感。水星順行配合火象能量，將為你點亮前方的導航燈。

運勢轉機：在一次深刻的自我覺察後，你決定放下華而不實的目標，轉而專注於真正能讓你感到熱情的領域。

老師建議：這是意志與方向完美合一的時刻。無論是轉換賽道或深造，請大膽前行，整個宇宙都會成為你背後的強大風場。

● 雙魚座：重擔卸下，壓力煙消雲散

身為水逆的「震央區」，雙魚座過去3週承受了極大的精神內耗與誤解，彷彿背負著全世界的期待在泥淖中行走。水星在本命宮恢復順行，對你而言是一場遲來的「救贖」。

運勢轉機：當你終於敢對不合理的索求說「不」，或是長久以來的誤解被釐清的瞬間，胸口的壓迫感將逐漸減輕。

老師建議：好好享受這份寧靜與自由。這段時間你的直覺與現實達成和解，不再需要透過犧牲來換取認可，重新找回那個愛笑且充滿夢想的自己。