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谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」：感謝大師開示

▲▼台灣先生谷月涵加盟寬量國際記者。（圖／記者張一中攝）

▲谷月涵。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有「台灣先生」稱號的聚界潔能董事長谷月涵（Peter Kurz）18日出席活動時表示，現階段不建議買進輝達，反而較看好AI周邊概念股，並提醒市場已進入「末升段牛市」，投資人要留意高檔回落風險。消息一出，PTT網友直呼「好的，今晚加倉NVDA」、「感謝大師開示」、「反指標，要大漲」。

谷月涵日前出席活動，提到高油價維持時間長短將牽動通膨後勢，若能源價格長時間處在高檔，將進一步墊高運輸、肥料與糧食成本，甚至可能影響聯準會政策方向。談到AI產業時，他表示，雖然黃仁勳在GTC大會上已將2027年市場規模預估上修至1兆美元，但像輝達這類主要AI股票，多數已被市場買進，現階段更有機會受惠的，反而是記憶體與能源等周邊概念股。

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谷月涵勸別買輝達　鄉民狂喊All in的機會來了

一名網友將新聞轉貼到PTT Stock版，開頭就寫下「好久不見的谷大師開示」，並整理出3大重點，「不要買輝達」、「要買AI周遭的記憶體跟能源類」，以及「投資者需留意市場從高位回檔的風險」。

貼文曝光後，留言一面倒將谷月涵發言視為反向訊號，「穩了~薪水已經很久沒動了」、「今晚加碼NVDA」、「準備連漲七根」、「我的nvda、nvdl終於要動了」、「多謝谷大師加持，還空手的不要猶豫了」、「以前都笑謝金河反指標，但谷月涵才是反指標」、「難怪這幾天半導體股隨便買隨便賺，根根漲停」、「谷+謝（金河）都講話了，到底是負負得正，還是負負加成」、「河谷雙煞一起開示了，一路噴到4萬」。

不過，有少數網友回到內容本身討論。有人認為，谷月涵點名記憶體與能源，其實並非毫無根據，因為AI產業持續擴張，本來就可能同步帶動供應鏈周邊需求。也有人表示，他近年看法未必全然失準，只是過去對大盤轉折的判斷較常被拿出來揶揄，才讓「反指標」印象被放大。

另一些網友則提到，台灣即便知道不宜過度依賴半導體，短期內也很難立刻找到能夠取代的核心產業，因此這類提醒或許有道理，但在實際投資與產業調整上，短時間內能操作的空間仍然不大。

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