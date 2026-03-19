多架無人機闖華府陸軍基地！盧比歐、防長都住這　白宮召開會議





▲圖為時任美國總統拜登在麥克奈爾堡搭乘陸戰隊一號。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

華盛頓郵報引述3名知情人士說法指出，華盛頓特區的麥克奈爾堡（Fort Lesley J. McNair）陸軍基地上空偵測到不明無人機，甚至一次出現數架，而國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都住在此處。官員證實，白宮已為此召開會議商討應對措施，評估是否需把2人遷往他處。

無人機來路不明 現蹤基地上空

美國政府尚未確認這些無人機是來自何處，但已知麥克奈爾堡上空在過去10天這段期間，曾有單一晚上出現多架無人機。這起狀況正值美國與以色列正對伊朗發動攻勢，警戒級別提升，軍方正密切監控潛在威脅。

國務院目前尚未回應華郵置評請求。五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）拒絕對無人機事件發表評論，只說「基於安全理由，國防部無法評論部長的行程」。

麥克奈爾堡的位置鄰近國會山莊與白宮，交通便利，是部分國防部軍事官員辦公的地方，有越來越多川普政府官員以安全為由遷至周邊基地。

曾任職於川普與拜登政府的美國官員透露，近年來，隨著伊朗領導人尋求報復美國2020年擊殺伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），川普與其他高層人員身邊也出現過類似無人機威脅。

美國發布全球安全警報 封鎖軍事基地

在華府出現無人機事件之際，美國已針對海外外交機構發布全球安全警報，同時封鎖多處國內軍事基地。就在本周，紐澤西州麥奎爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地以及佛州麥克迪爾空軍基地的級別已調升至查理級（Charlie），也就是情資顯示可能發生襲擊或危險，僅次於已經或預計發生襲擊的Delta級。

麥克迪爾基地本週兩度實施封鎖，16日因可疑包裹關閉訪客中心數小時，18日又因不明安全事件下達就地掩蔽令。目前聯邦調查局已介入調查。

根據華郵取得的國務院內部訊息，基於中東局勢持續發展及可能的外溢效應，美國要求全球外交據點立即展開安全檢視。