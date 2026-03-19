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盜賣毒品重判25年「最貪調查官」當保全　愛馬仕炫富妻變清潔工

▲桃園地院審理調查局航基站前機動組長徐宿良盜賣扣案毒品案，昨天下午依貪污罪重判25年，圖為徐宿良夫妻出庭應訊後步出法院。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地院審理調查局航基站前機動組長徐宿良盜賣扣案毒品案，昨天下午依貪污罪重判25年，圖為徐宿良夫妻出庭應訊後步出法院。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮調查局北機站偵辦調查局航業調查處基隆站調查官徐宿良，涉嫌盜賣扣案毒品獲利1.68億貪瀆案，桃園地院昨（18）日下午依貪污治罪將徐宿良重判25年；徐妻李翠萍洗錢罪判處3年6月。據指出，昔日曾獲選「年度緝毒英雄」的徐宿良及妻子，因為不法所得、資產已全數被查扣，昔日擁「愛馬仕樂園」已成過眼雲煙，舉家搬遷至淡水，徐與妻子目前分別擔任保全、清潔工維生，與昔日奢華生活反差不禁令人唏噓。

調查局航業處基隆調查站2019年驚傳搞丟6.5公斤查扣的安非他命，承辦調查官詹孟霖怕東窗事發，偽造公文聲稱已將安毒送驗，而當時的林姓副主任、組長徐宿良竟未上報，檢調事後卻查出，徐竟勾結黑幫販毒集團多次掉包並盜賣查扣毒品涉嫌貪污。

▲桃園地院審理調查局航基站前機動組長徐宿良盜賣扣案毒品案，徐妻一度在臉書炫富。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地院審理調查局航基站前機動組長徐宿良盜賣扣案毒品案，徐妻一度在臉書炫富。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

專案小組意外查出，緝毒組長徐宿良原本負債累累，卻於10年內大翻身，與妻子李翠萍生活豪奢，李妻臉書經常炫富，其住處充斥愛馬仕、勞力士等精品，她曾在臉書PO出一萬五千元起跳的絲巾，並將其裱框作為牆面裝飾，自豪說是「繽紛愛馬仕動物樂園」。經調查搜索後發現，徐宿良曾9度盜賣扣案毒品，獲利逾億元，桃園地檢署於2021年依貪污、販毒等罪嫌起訴徐宿良夫妻等人，時任航基站副主任林聖智、調查官詹孟霖等人被依偽造文書等罪嫌起訴。

檢方認為，徐宿良慣用假貨掉包，掩飾盜賣毒品犯行，但遺失的6.5公斤安毒成懸案，直至2022年9月，調查局欲銷毀陳楷杰毒品案查扣物，把航機站地下室48個藍色塑膠桶搬出來，調查官好奇推動後方鐵櫃，竟發現是消失多年的阮如玉案6.5公斤安毒。

▲徐宿良與妻子李翠萍住處被查出大量愛馬仕精品包、名牌錶遭查扣。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲徐宿良與妻子李翠萍住處被查出大量愛馬仕精品包、名牌錶遭查扣。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園地檢署偵辦徐宿良案除指控徐勾結黑道監守自盜、調包查扣毒品案，不法所得高達1.6億餘元，堪稱「史上最貪調查官」。桃園地院昨天重判徐宿良有期徒刑25年、徐妻李翠萍判處3年6月。

據指出，現年63歲的徐宿良，在調查局任職長達28年，2016年間因緝毒功勳卓越，曾獲選法務部年度緝毒英雄。桃檢起訴後，徐宿良夫婦不法所得、資產全數被查扣，部分已遭拍賣，如今夫妻倆已一無所有。徐男獲交保後帶著妻兒搬離基隆，目前落腳在新北市淡水區，在當地社區擔任保全，徐妻則在清潔公司擔任清潔員維生，夫妻倆現今生活與昔日奢華生活反差令人唏噓。

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