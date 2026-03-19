指卓榮泰訪日有外交意義　林佳龍：我們已經用行動走出去

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰7日自費包機飛往日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC），引發各界關注，更讓台灣在野黨和中方不滿。外交部長林佳龍今（19日）表示，對於高層出訪，不管是以什麼名義，在外交上都是有意義的，「對台日關係來講，最重要的還是要看我們做什麼，不是看我們說什麼」。

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民進黨立委羅美玲質詢時關切，卓榮泰7日以私人行程到日本，是1972年台日斷交後，首位到日本的現任行政首長，是否代表外交重大意義、突破？未來台日高層互動會更有彈性？應如何把握這次機會，進一步轉化為未來更穩定的台日交流？

林佳龍表示，台日關係不但友好，且持續發展的更好。對於高層出訪，不管是以什麼名義，「我想這在外交上都是有意義的」。當然因為台灣外交處境很艱難、很特別，我方要兼顧可能的衝擊，他個人去年也在大阪世博時到過東京，「對台日關係來講，最重要的還是要看我們做什麼，不是看我們說什麼」。

「高市早苗政府他們也有表達，有看到我們卓院長的對外的說明，所謂的私人行程」，林佳龍認為，對於公眾人物，尤其是國家高層官員，都一定有其政治上的影響，「可是這不是我們去用說的，因為我們已經用行動走出去」。

林佳龍強調，日本也是民主國家，是一個自由旅行的社會，台日也有免簽等，所以在這樣的法治基礎上，我方就是積極地促進台日交流合作、在此大趨勢下發展。