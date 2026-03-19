顧問作假帳吞公款　「巨星推手」陳澤杉、名作家黃山料都受害

▲陳澤杉的澤山音樂公司遭財務顧問侵吞公款。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

知名音樂人陳澤杉，將自己成立澤山音樂委託三千公司營運，沒想到卻因此被三千負責人邱致謙以假債務等方式A走87萬餘元，陳澤杉怒告邱致謙，檢警調查發現，邱另外在幫作家黃山料處理公司財務時，製作574萬元不實單據報帳，台北地檢署19日依侵占等罪起訴邱致謙。

陳澤杉曾是華納音樂大中華區總裁，與孫燕姿、張惠妹、林俊傑等知名歌手合作，雖因宣傳行銷手法引人爭議，仍被稱為巨星幕後推手，陳澤杉成立新公司澤山音樂後，曾幫梁靜茹推出新專輯。作家黃山料則創作過《那女孩對我說》等多部小說，曾蟬聯三年誠品暢銷冠軍，經常在網路上引起關注。

▲黃山料的日常風景公司現在已經解散。（資料照／記者鄭遠龍攝）

兩個不同領域的名人會出現交集，在於各自公司的財務營運管理，黃山料開設的日常風景有限公司財務會計都交由股東邱致謙負責，邱致謙同時是三千娛樂的負責人，三千接受澤山音樂委任，擔任澤山公司顧問，使得邱致謙可實質控制澤山的財務會計事務。

起訴指出，邱致謙涉嫌在2019年、2020年間，偽造中古專業攝影器材、辦公室災損修繕裝潢、藝人教育訓練費用等，共574萬7841元的支出單據，交給記帳業者登載在各年度的會計帳冊內。

另外，邱致謙在2022年間與澤山音樂發生紛爭，雙方達成共識，不再領取三千公司的顧問費，澤山公司股東開始查帳，發現邱致謙曾以清償借款名義，私用澤山大小章，從澤山公司轉出24萬元，另外將原本應付給陳澤山的差旅費23萬6777元轉入自己名下，還把澤山公司3台共值14萬1700元的蘋果電腦搬走。

邱致謙挨告後矢口否認犯罪，經檢察官安排進行調解失敗，依涉嫌違反《商業會計法》《刑法》侵占等罪將邱致謙提起公訴。