太平洋就是你的賽道！東海岸2大亮點運動賽事熱烈報名中

▲▼東管處於台東娜路彎酒店舉辦「東海岸運動觀光台東宣傳記者會」。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處18日於台東娜路彎酒店舉辦「東海岸運動觀光台東宣傳記者會」，推廣2026年度東海岸兩大指標運動賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」。賽事不僅串聯長濱、瑞穗、豐濱與花東縱谷等地觀光資源，結合山海景觀、部落文化與運動體驗，更因顯著的國際參與度成為亮點，展現東海岸邁向國際運動觀光勝地的實力。

記者會邀請多位地方代表與相關單位出席，包括台東縣副縣長王志輝及台東縣立法委員辦公室、台東縣議會、長濱鄉公所李光蘭鄉長、長濱鄉民代表會、長濱國小校長、臺東縣觀光等協會及興東客運公司一同共襄盛舉。年度活動代言人、知名運動型 YouTuber 「小D揪愛騎」 也親自出席記者會，分享即將挑戰賽事的心得，為活動增添話題與活力。

▲台東副縣長王志輝致詞。

台東縣副縣長王志輝表示，「東海岸擁有獨特自然景觀，透過泛舟等運動體驗，讓旅遊不再只是走馬看花，而能留下深刻記憶，並帶動整體觀光發展；同時指出，「長濱雙浪金剛馬拉松」與在地辦桌已成為重要品牌，展現地方特色與產業能量，期盼持續透過公私協力推動運動觀光。」

▲東管處處長林維玲致詞。

長濱鄉鄉長李光蘭表示，「金剛大道位於長濱後方，日出自海平面升起、浪花映著金光，是在地熟知的美景；「雙浪」則來自海風吹拂下浪向轉變的地形特色，並邀請民眾於5月3日前來長濱參加金剛馬拉松，親身感受在地魅力。」

▲東海岸運動觀光年度製作物。

東管處處長林維玲表示，「金剛馬拉松結合長濱山海景觀與在地特色補給，目前報名人數已近兩千人，並吸引14國選手參與，展現運動觀光吸引力。除賽事外，也推出交通優惠及部落深度體驗，邀請民眾留宿東海岸，享受結合美食與慢活的旅遊體驗。」

▲雙浪金剛馬拉松年度週邊產品。

今年也提升全馬與半馬組總獎金，並首度針對20人以上團體推出客製化紀念T。5月3日賽前一晚將舉辦「來長濱吃辦桌」，由長濱鄉公所嚴選在地海味，吃辦桌席位已提前額滿，活動報名至3月27日截止，已進入倒數階段，樂活組已額滿。

▲雙浪金剛馬拉松完賽奬。

緊接而來的夏季盛事「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」，不僅是全台唯一結合泛舟、自行車與跑步的極限賽事，今年亦吸引了法國、比利時、中國、澳門等跨國好手前來挑戰激流。

▲雙浪金剛馬拉松年度加購週邊跑步腰包。

今年持續推廣「電輔車組」並提供租賃服務，讓運動愛好者能以更從容的方式完成鐵人夢。同時推出「縱谷23.5N北回餐席」，提供茶席與星空下的美學饗宴；另外推出選手限定「瑞穗好挑 Tea」市集100元抵用券。

活動報名至4月24日截止，純泛舟組已額滿。

為鼓勵低碳交通，選手加入官方LINE並驗證身分，4月10日起即可領取 100元共乘花東抵用券，適用於賽事期間（長濱雙浪金剛馬拉松 5/1-4；秀姑巒溪泛舟鐵人 6/5-8）。

▲▼選手於雙浪金鋼馬拉松及泛舟鐵人三項賽事期間均享有花東共乘100元折抵劵。

【共乘花東預約簡單 4 步驟】：

1. 加入「Dauding 共行 x 共乘花東」LINE 官方帳號（https://maac.io/5LNPw） 。

2. 點擊選單「預約行程」進入系統 。

3. 點選「優惠券」，輸入活動限定優惠碼取得乘車優惠 。

4. 依照預定流程選擇日期、地點，支付車資完成預定 。

東管處強調，透過運動幣政策與共乘機制的推行，不僅能有效降低選手交通負擔，更期望透過運動賽事帶動地方觀光產值，達成環境保育與經濟發展的雙贏局面。

長濱雙浪金剛馬拉松活動粉絲團：https://www.facebook.com/KingKongMarathon/

長濱雙浪金剛馬拉松伊貝特報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/6892#32469

秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動粉絲團：https://www.facebook.com/XGLTRIATHLON/

秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動伊貝特報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/6902#32463