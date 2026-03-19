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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男1年在經銷商「吃260頓免費餐＋打包」　店家控：還帶車來充電

▲。（圖／翻攝自微博）

▲龐先生與經理爭執。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥一名龐先生因長期到一家比亞迪4S店（經銷商）免費吃飯、充電引發糾紛，甚至與店員爆發衝突並遭「拉黑（加入黑名單）」，近日相關影片在網路流傳後引發關注，目前警方已介入調查。

據《極目新聞》報導，龐先生在短影音平台中表示，自己於2024年9月在當地一間4S店購車，當時客服人員稱，可享免費洗車、充電與用餐服務。然而2026年3月，他因充電問題與店員發生口角與肢體衝突，最終報警處理，車輛也被店方列入黑名單，無法再使用相關服務。

▲▼陸男在車輛經銷商吃260頓免費餐。（圖／翻攝自微博）

▲▼店經理直呼受不了龐先生，只能將對方加入黑名單。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸男在車輛經銷商吃260頓免費餐。（圖／翻攝自微博）

龐先生還指稱，有店員曾在通話中對其家人進行威脅。對此，銷售經理在影片中回應，店方曾安排專人對接處理，但龐男到店頻率與使用服務內容已遠超一般顧客，雙方矛盾多次升級，甚至在店內報警次數超過6次。

店方進一步指出，龐男過去一年到店用餐超過260次，還會打包帶走，甚至將自家電動車放入後車廂帶至店內充電。今年3月，他將車停在新車交付區充電，被要求移車後與員工發生衝突，導致糾紛再度升高。

▲雙方尚未達成共識。（圖／翻攝自微博）

▲雙方尚未達成共識。（圖／翻攝自微博）

對於相關指控，龐男則表示，確實曾使用店內充電設施為自家電動車充電，但「沒有人告知不能使用」，並稱自己頻繁到店，是因工作地點就在附近。

據了解，雙方曾嘗試協商，由店方提出一次性買斷保養券與維修基金，並終止往來，但最終未能達成協議。

店家方面表示，門市確實提供免費用餐、洗車與充電等服務，作為吸引顧客的特色，但並未訂定明確次數限制。

目前，由於事件在網路持續發酵，龐男已再次報警處理，警方表示案件仍在調查中，詳細情況尚待進一步釐清。

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