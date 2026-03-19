和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

圖、文／和泰興業提供

日本大金DAIKIN空調創業逾百年，長期專注空調核心技術與環境永續發展，為全球空調產業領導品牌。和泰興業代理大金空調以來，深耕台灣市場，營運規模穩健成長。因應產品線擴充與物流需求提升，和泰大金完成「北部物流中心」建置，強化北台灣物流布局與供應鏈效能。

▲和泰興業選定桃園沙崙產業園區興建大金空調物流中心，以因應未來更大的營運需求。

和泰大金蘇一仲會長表示，隨著營運規模持續成長，公司持續加碼投資台灣，推動全台服務網絡升級。北部物流中心的落成，不僅提升倉儲與配送量能，更象徵供應鏈戰略進化與服務品質全面強化。公司採分區、分期建置物流體系，自彰化起步，逐步推進北、中、南、東據點，建構覆蓋全台的高效物流網絡；此次北部據點啟用，標誌整體布局邁入關鍵階段。

會長指出，透過導入智慧物流與節能技術，整合倉儲、配送、維修與營業系統，提供更即時完整的一站式服務，全面提升營運效率與供應鏈韌性。同時，物流中心亦以高規格綠建築與健康建築標準打造，落實節能減碳與環境永續理念，並帶動在地就業與產業發展。未來東部物流中心預計於2027年完工，將與北部據點形成雙核心布局，持續強化區域服務能力。

桃園市長張善政表示，和泰大金於沙崙產業園區率先啟用物流設施，具示範意義，象徵園區正式邁入實質營運階段，並將帶動企業進駐，發展為北臺灣重要物流核心。沙崙園區鄰近桃園國際機場、臺北港及臺61線，具備海空聯運優勢，可整合物流資源、提升配送效率，並串聯周邊產業聚落。市府將持續完善基礎建設與投資環境，推動產業升級與城市競爭力。

桃園市政府地政局表示，和泰興業投資設立沙崙物流中心，透過集中化與系統化管理，有效提升北臺灣調度效率與服務品質；未來第二期工程將作為零組件倉儲使用，進一步強化供應鏈穩定與營運效能，打造高效率且具韌性的投資環境。

北部物流中心位於桃園市大園區沙崙產業園區，鄰近桃園國際機場及主要幹道，具備優越交通條件，為北部物流核心據點。本案總投資逾20億元，為地上三層倉庫建築，總樓地板面積約5,161坪。

在規劃設計上，中心於耐震、承重與消防安全等項目皆高於法規標準，並導入高效率節能空調與智慧控制系統，提升能源效率。整體設計融入太陽能發電、綠化植栽、省水回收及節能照明等措施，打造安全、舒適且永續的作業環境。

北部物流中心啟用後，將串聯既有與規劃中之各區物流據點，提升儲放容量與貨物流通效率，強化整體供應鏈韌性。未來，和泰大金將持續優化全台物流網絡，提升營運效率與市場競爭力。

▲桃園市長張善政與和泰大金蘇一仲會長，收下祥獅獻瑞的鳳梨及好彩頭。

▲和泰大金蘇一仲會長，介紹和泰大金未來展望與佈局。

▲桃園市長張善政歡迎和泰大金成為第一個進駐桃園沙崙物流中心的企業。

▲和泰大金陳永澤總經理，為大家介紹全新的北部物流中心。

▲和泰大金北部物流中心正式落成剪綵儀式。