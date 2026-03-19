　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

圖、文／和泰興業提供

日本大金DAIKIN空調創業逾百年，長期專注空調核心技術與環境永續發展，為全球空調產業領導品牌。和泰興業代理大金空調以來，深耕台灣市場，營運規模穩健成長。因應產品線擴充與物流需求提升，和泰大金完成「北部物流中心」建置，強化北台灣物流布局與供應鏈效能。

▲▼日本,大金DAIKIN,空調,和泰,物流,桃園。（圖／業者提供）

▲和泰興業選定桃園沙崙產業園區興建大金空調物流中心，以因應未來更大的營運需求。

和泰大金蘇一仲會長表示，隨著營運規模持續成長，公司持續加碼投資台灣，推動全台服務網絡升級。北部物流中心的落成，不僅提升倉儲與配送量能，更象徵供應鏈戰略進化與服務品質全面強化。公司採分區、分期建置物流體系，自彰化起步，逐步推進北、中、南、東據點，建構覆蓋全台的高效物流網絡；此次北部據點啟用，標誌整體布局邁入關鍵階段。

會長指出，透過導入智慧物流與節能技術，整合倉儲、配送、維修與營業系統，提供更即時完整的一站式服務，全面提升營運效率與供應鏈韌性。同時，物流中心亦以高規格綠建築與健康建築標準打造，落實節能減碳與環境永續理念，並帶動在地就業與產業發展。未來東部物流中心預計於2027年完工，將與北部據點形成雙核心布局，持續強化區域服務能力。

桃園市長張善政表示，和泰大金於沙崙產業園區率先啟用物流設施，具示範意義，象徵園區正式邁入實質營運階段，並將帶動企業進駐，發展為北臺灣重要物流核心。沙崙園區鄰近桃園國際機場、臺北港及臺61線，具備海空聯運優勢，可整合物流資源、提升配送效率，並串聯周邊產業聚落。市府將持續完善基礎建設與投資環境，推動產業升級與城市競爭力。

桃園市政府地政局表示，和泰興業投資設立沙崙物流中心，透過集中化與系統化管理，有效提升北臺灣調度效率與服務品質；未來第二期工程將作為零組件倉儲使用，進一步強化供應鏈穩定與營運效能，打造高效率且具韌性的投資環境。

北部物流中心位於桃園市大園區沙崙產業園區，鄰近桃園國際機場及主要幹道，具備優越交通條件，為北部物流核心據點。本案總投資逾20億元，為地上三層倉庫建築，總樓地板面積約5,161坪。

在規劃設計上，中心於耐震、承重與消防安全等項目皆高於法規標準，並導入高效率節能空調與智慧控制系統，提升能源效率。整體設計融入太陽能發電、綠化植栽、省水回收及節能照明等措施，打造安全、舒適且永續的作業環境。

北部物流中心啟用後，將串聯既有與規劃中之各區物流據點，提升儲放容量與貨物流通效率，強化整體供應鏈韌性。未來，和泰大金將持續優化全台物流網絡，提升營運效率與市場競爭力。

▲▼日本,大金DAIKIN,空調,和泰,物流,桃園。（圖／業者提供）

▲桃園市長張善政與和泰大金蘇一仲會長，收下祥獅獻瑞的鳳梨及好彩頭。

▲▼日本,大金DAIKIN,空調,和泰,物流,桃園。（圖／業者提供）

▲和泰大金蘇一仲會長，介紹和泰大金未來展望與佈局。

▲▼日本,大金DAIKIN,空調,和泰,物流,桃園。（圖／業者提供）

▲桃園市長張善政歡迎和泰大金成為第一個進駐桃園沙崙物流中心的企業。

▲▼日本,大金DAIKIN,空調,和泰,物流,桃園。（圖／業者提供）

▲和泰大金陳永澤總經理，為大家介紹全新的北部物流中心。

▲▼日本,大金DAIKIN,空調,和泰,物流,桃園。（圖／業者提供）

▲和泰大金北部物流中心正式落成剪綵儀式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選！
「改稱南韓0傷害」！　網紅教2招：韓國人氣到發抖
快訊／台股重挫！　8檔反刷漲停
陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A政治獻金　為何你沒事
才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士慘遭輾斃
快訊／韓國瑜最新財產申報！　擁2樣「無價之寶」
女學生訂外送「請附3張衛生紙」遭公審！　店員刪文道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客「4大優惠券」今天限時領　大比薩38折、點心買1送1

與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

EVOASIS攜手和泰汽車串接OpenHub　充電漫遊服務正式上線

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

【廣編】台灣第一領航世界！【極限返航】無人機燈光大秀震撼登場

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

7-11新推「孔雀餅乾雪糕、珍煮丹黑糖牛奶」　全家2款飲料升級

漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」限時開賣　三商炸雞新推義式炸水餃

雪糕飲料5折、咖啡10元多1杯　超商連續5天「買1送1」懶人包

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

必勝客「4大優惠券」今天限時領　大比薩38折、點心買1送1

與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

EVOASIS攜手和泰汽車串接OpenHub　充電漫遊服務正式上線

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

【廣編】台灣第一領航世界！【極限返航】無人機燈光大秀震撼登場

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

7-11新推「孔雀餅乾雪糕、珍煮丹黑糖牛奶」　全家2款飲料升級

漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」限時開賣　三商炸雞新推義式炸水餃

雪糕飲料5折、咖啡10元多1杯　超商連續5天「買1送1」懶人包

開戰1周燒3500億！　五角大廈又要「6.4兆天價預算」打伊朗

深圳出現機器人上門清潔服務　結合平台推動家政新模式

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

台灣「改稱南韓」韓網看法兩極　爭議始末一次看

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案：沒拜也沒關係

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

對決賴瑞隆「民調五五波」　柯志恩樂觀看：希望民進黨失去高雄

曝盧秀燕訪美為提醒鄭麗文勿反美　凌濤：合理軍購是8千至9千億

台中女「腿痛腰痠」竟是超大血管瘤　醫示警：出現這4種痛當心

談錢傷感情！越南移工酒後持雙刀砍死同鄉　判刑15年定讞

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？

美式賣場社團狂推「懶人清潔神器」！

台灣第一領航世界！【極限返航】無人機燈光大秀震撼登場

白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

7-11新推「孔雀餅乾雪糕」　全家2款飲料升級

必勝客邪教比薩「鹹酥雞+OREO」回歸

必勝客「4大優惠券」今天限時領　大比薩38折、點心買1送1

漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」限時開賣　三商炸雞新推義式炸水餃

全聯麻糬年銷3億　不加防腐劑保存秘訣公開

和泰大金北部物流中心落成　打造全台供應鏈新布局、強化服務與永續競爭力

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

7-11推「狗狗軍團」布丁狗、帕恰狗、大耳狗周邊

張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

更多熱門

相關新聞

不滿賴清德擋王義川選桃園　凌濤嗆：應下軍令狀「輸就辭黨主席」

不滿賴清德擋王義川選桃園　凌濤嗆：應下軍令狀「輸就辭黨主席」

民進黨2026年桃園市長選戰，傳出擬由法務部政務次長黃世杰出戰。原先呼聲極高的民進黨立委王義川不僅表態支持，更透露曾向總統賴清德推薦黃世杰。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（19日）表示，賴清德力排眾議擋義川、提世杰，對桃園綠營基層憂慮與反彈幾乎置若罔聞，就應負起政治責任，應下軍令狀「桃園輸就辭黨主席」。

一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2,500萬

一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2,500萬

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

批核安會赴日考察不及格　羅廷瑋：到福島為何不一併採樣土壤？

批核安會赴日考察不及格　羅廷瑋：到福島為何不一併採樣土壤？

關鍵字：

日本大金DAIKIN空調和泰北部物流中心物流桃園

讀者迴響

熱門新聞

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面