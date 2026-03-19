交通部打擊「拖吊蟑螂」新規草案3月底提出　下月邀地方開會

▲北市刑大日前針對「拖吊蟑螂」進行查緝。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者李姿慧／台北報導

「拖吊蟑螂」橫行，繼春節發生拖吊10公里要價8萬元天價後，近日再發生拖吊費「4千變4.5萬元」爭議，交通部上月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載及不得記載事項」，明訂合約揭露資訊。交通部表示，建議草案預計3月底前提出，最快4月邀地方政府研商凝聚共識，另也發文地方提醒主動依法管理。

交通部主任秘書沈慧虹表示，有關拖吊事件消費權益問題，已引起地方政府重視，交通部也啟動訂定相關定型化契約「應記載及不得記載事項」等前置作業，目前地方消保和警方等相關法令已有法可管，交通部將加速研擬，希望盡快完成，中央地方一起努力在各自權責下做好消費者保護。

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交通部公共運輸及監理司長胡廸琦指出，拖吊車主要管理權責在地方政府，交通部近日已發文提醒地方政府，針對消費者爭議要對拖吊業者進行約束，地方道路特性與國道、省道不同，有各自的管理機制，交通部會積極協助訂定「應記載及不得記載事項」，北市府也啟動指引訂定，盼交通部訂定完成前，地方政府可以依權責先管理業者。

胡廸琦指出，交通部另也已發文給高公局，國道過往曾發生幾次拖吊爭議後，高公局已訂定相關三聯單及合約等完整機制，因此希望高公局依照執行經驗給予意見，請高公局3月底前研擬建議草案，最快4月交通部將邀集地方政府及高公局研商，針對「應記載及不得記載事項」草案凝聚共識和訂定內容。