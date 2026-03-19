色男強吻12歲小蘿莉！妹作證：姊被怪叔叔親了　假和解法官打臉

▲高雄色男約12歲少女看電影，竟趁隙強吻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名20多歲的許姓男子，靠網聊釣上年僅12歲的國中嫩妹小莉（化名），約出看電影時，他竟在大庭廣眾下強吻小莉，一審被判6個月後，許男為了拚減刑，在法庭上演「洗心革面」大戲，簽下5萬元和解書後上訴，怎料竟是「緩兵之計」，二審法官發現他分文未付，因此駁回他的上訴，維持徒刑6月確定。

判決指出，這名年紀足足大出小莉一輪的許姓男子，在網路上認識後，2024年3月相約小莉去大遠百威秀看電影。當時小莉還帶著年幼的妹妹當「電燈泡」，不料許男色心大起，趁著燈光昏暗、觀眾專注銀幕之際，無視身旁的妹妹，強行對小莉「嘴對嘴」狼吻。

小莉事後嚇得找社工哭訴，妹妹也指證「姊姊被怪叔叔親了！」這才揭發這起醜聞。一審法官依猥褻罪判許男6個月，他嫌判太重，上訴二審時大打「溫情牌」，當庭與小莉父母達成5萬元和解，約定每月分期付5000元，試圖營造悔改假象爭取輕判。

然而，二審法官調閱紀錄發現，許男調解簽完後連第一期都沒給，更誇張的是，許男甚至在審判當天「人間蒸發」放法官鴿子，以為靠幾張廢紙就能換取減刑。

而且法官更發現，許男根本是「嫩妹殺手」慣犯，他之前才在屏東因性侵未滿16歲少女被判刑4個月，法官認為許男這次大玩「緩兵之計」，根本是把司法當猴耍，行為極度傲慢，判決駁回上訴，全案定讞。