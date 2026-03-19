　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色男強吻12歲小蘿莉！妹作證：姊被怪叔叔親了　假和解法官打臉

▲桃園市陳姓男子去年11月晚間見鄰居幼女騙入房間內在床鋪、廁所及牆角等處，徒手撫摸少女乳頭及下體等處強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄色男約12歲少女看電影，竟趁隙強吻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名20多歲的許姓男子，靠網聊釣上年僅12歲的國中嫩妹小莉（化名），約出看電影時，他竟在大庭廣眾下強吻小莉，一審被判6個月後，許男為了拚減刑，在法庭上演「洗心革面」大戲，簽下5萬元和解書後上訴，怎料竟是「緩兵之計」，二審法官發現他分文未付，因此駁回他的上訴，維持徒刑6月確定。

判決指出，這名年紀足足大出小莉一輪的許姓男子，在網路上認識後，2024年3月相約小莉去大遠百威秀看電影。當時小莉還帶著年幼的妹妹當「電燈泡」，不料許男色心大起，趁著燈光昏暗、觀眾專注銀幕之際，無視身旁的妹妹，強行對小莉「嘴對嘴」狼吻。

小莉事後嚇得找社工哭訴，妹妹也指證「姊姊被怪叔叔親了！」這才揭發這起醜聞。一審法官依猥褻罪判許男6個月，他嫌判太重，上訴二審時大打「溫情牌」，當庭與小莉父母達成5萬元和解，約定每月分期付5000元，試圖營造悔改假象爭取輕判。

然而，二審法官調閱紀錄發現，許男調解簽完後連第一期都沒給，更誇張的是，許男甚至在審判當天「人間蒸發」放法官鴿子，以為靠幾張廢紙就能換取減刑。

而且法官更發現，許男根本是「嫩妹殺手」慣犯，他之前才在屏東因性侵未滿16歲少女被判刑4個月，法官認為許男這次大玩「緩兵之計」，根本是把司法當猴耍，行為極度傲慢，判決駁回上訴，全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選！
「改稱南韓0傷害」！　網紅教2招：韓國人氣到發抖
快訊／台股重挫！　8檔反刷漲停
陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A政治獻金　為何你沒事
才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士慘遭輾斃
快訊／韓國瑜最新財產申報！　擁2樣「無價之寶」
女學生訂外送「請附3張衛生紙」遭公審！　店員刪文道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

談錢傷感情！越南移工酒後持雙刀砍死同鄉　判刑15年定讞

盜賣毒品重判25年「最貪調查官」當保全　愛馬仕炫富妻變清潔工

顧問作假帳吞公款　「巨星推手」陳澤杉、名作家黃山料都受害

新北國中生騎UBike左轉　遭直行車迎面撞擊趴地！驚悚影片曝

色男強吻12歲小蘿莉！妹作證：姊被怪叔叔親了　假和解法官打臉

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！搶救畫面曝光

爆胎硬開！賓士大G國道「左搖右晃噴裝」　駕駛爛醉酒測值高達1.5

「國會大亂鬥」徐巧芯遭控打傷陳亭妃獲不起訴　高檢署發回續查

蘇花大貨車墜10米深谷！運將拋飛車外　消防員繩索垂降救人

快訊／新竹民宅起火！消防15車36人灌救　婦手部燒燙傷送醫

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

談錢傷感情！越南移工酒後持雙刀砍死同鄉　判刑15年定讞

盜賣毒品重判25年「最貪調查官」當保全　愛馬仕炫富妻變清潔工

顧問作假帳吞公款　「巨星推手」陳澤杉、名作家黃山料都受害

新北國中生騎UBike左轉　遭直行車迎面撞擊趴地！驚悚影片曝

色男強吻12歲小蘿莉！妹作證：姊被怪叔叔親了　假和解法官打臉

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！搶救畫面曝光

爆胎硬開！賓士大G國道「左搖右晃噴裝」　駕駛爛醉酒測值高達1.5

「國會大亂鬥」徐巧芯遭控打傷陳亭妃獲不起訴　高檢署發回續查

蘇花大貨車墜10米深谷！運將拋飛車外　消防員繩索垂降救人

快訊／新竹民宅起火！消防15車36人灌救　婦手部燒燙傷送醫

開戰1周燒3500億！　五角大廈又要「6.4兆天價預算」打伊朗

深圳出現機器人上門清潔服務　結合平台推動家政新模式

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

台灣「改稱南韓」韓網看法兩極　爭議始末一次看

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案：沒拜也沒關係

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

對決賴瑞隆「民調五五波」　柯志恩樂觀看：希望民進黨失去高雄

曝盧秀燕訪美為提醒鄭麗文勿反美　凌濤：合理軍購是8千至9千億

台中女「腿痛腰痠」竟是超大血管瘤　醫示警：出現這4種痛當心

談錢傷感情！越南移工酒後持雙刀砍死同鄉　判刑15年定讞

【差點被嚇鼠...】開車到一半　老婆睡夢中忽然重擊老公XD

社會熱門新聞

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

即／台鐵區間車板橋事故　行人明顯死亡

前主播涉詐男友420萬　互撕私事都哭了

快訊／重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

才跟爸說去八里喝咖啡…25歲重機女騎士自摔遭輾斃！

台中情侶陳屍套房浴室　女方家暴過往起底

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

台東婦人疑酒後落海！外籍球探英勇救援

「花美男」12年前瘋名牌買到沒錢　隨機劫殺女運將

台61線深夜事故！重機女騎士無生命徵象

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

更多熱門

相關新聞

貨櫃屋裡硬抱強吻還襲臀　色男賠錢換緩刑

貨櫃屋裡硬抱強吻還襲臀　色男賠錢換緩刑

桃園市陳姓男子於2024年6月間，在大園區某置料場貨櫃屋內工作，趁2人獨處時突然色慾薰心，不顧女同事反抗，抓住她的肩膀強吻，女子嚇了一跳欲逃離，陳男卻擋在門口不讓離去，二度親吻抱住女子還襲臀強制猥褻得逞。桃園地院審理時，被告陳男認罪並與女子完成調解與賠償，法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

噁男虧正妹OL「30歲沒通開」突襲強吻

噁男虧正妹OL「30歲沒通開」突襲強吻

男醫「暗巷壁咚」　強吻女病人慘了

男醫「暗巷壁咚」　強吻女病人慘了

副教授約畢業女學生看夜景　車內伸狼爪強抱親吻

副教授約畢業女學生看夜景　車內伸狼爪強抱親吻

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

關鍵字：

戲精色男強吻小蘿莉假和解脫罪

讀者迴響

熱門新聞

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面