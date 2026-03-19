澎湖縣長換將？陳光復臉書突喊「參選到底」　民進黨回應了

▲澎湖縣長陳光復。（圖／翻攝自陳光復臉書）



記者杜冠霖／台北報導

澎湖縣長陳光復農曆大年初一跑行程時不慎跌倒，頭部重創一度昏迷，甚至傳出短暫無呼吸心跳，緊急送醫開刀搶救。經1個月治療後，病況逐漸穩定，但是否繼續參選連任也出現變數，18日傳出民進黨有意改派馬公市長黃健忠參選縣長，陳光復臉書專頁當晚發文「參選到底」。民進黨今（19日）表示，黨主席賴清德近日邀地方人士座談，純粹希望瞭解因陳縣長意外所引發縣政變局聽取大家想法，望外界勿過多無謂揣測，徒增困擾。衷心希望陳縣長早日康復，為澎湖縣政打拚。

外界關注陳光復健康是否影響年底選戰之際，陳光復臉書18日晚間突然以簡短文字寫下「陳光復參選到底！」宣示爭取連任決心。家屬表示，目前病情穩定並持續進步，對復原持樂觀態度，並希望觀察至5月底，再評估後續規劃。

對此，民進黨表示，陳光復縣長是本黨澎湖縣長提名人，黨中央非常關心陳光復縣長的病情，賴清德主席除日前親自探望外，也以醫師專業協助家屬了解其病況，更擔心陳縣長責任感重、掛心縣政影響休養。

民進黨指出，近日邀集地方人士閉門座談，純粹是希望瞭解因陳縣長意外所引發縣政變局聽取大家想法，廣泛交換意見，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾。衷心希望陳縣長能早日康復，為澎湖縣政打拚。