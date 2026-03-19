外交部「改稱南韓0傷害」！Cheap教2招　立刻讓韓國人氣到發抖

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部昨（18日）祭出反制措施，依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並要求韓方須在3月31日前回應並更正標示。網紅Cheap就分享「如何讓韓國生氣，氣到發抖？」把名字改成「高麗」或是「南朝鮮」。

Cheap提議改名為「高麗」或「南朝鮮」



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網紅Cheap在臉書發文，外交部多次抗議後仍未獲改善，因此啟動第一波反擊措施，將韓國「外僑居留證」上的「韓國」改成「南韓」。但Cheap認為，現在本來就有不少人會稱韓國為南韓，這對韓國的實質打擊約等於0，台灣方面還得另外花錢修改系統、印製新文件，還要發公文處理後續行政作業。

「若真的要改名，怎麼做才可能讓韓國生氣？」Cheap建議，相較於「南韓」，若改稱「高麗」或「南朝鮮」，韓方可能更有反應；他解釋，因為北韓（朝鮮）較常自稱高麗，韓國一直認為自己是朝鮮半島的唯一合法政府，「如果把他們當成北韓人，他們可能會比較生氣。」

除了國名稱呼，Cheap也提到，像是以「日本海」取代「東海」、以「竹島」取代「獨島」等說法，都可可以惹怒韓國人，「因為這都是他們和日本在爭奪的東西，說不定會氣到發抖。」