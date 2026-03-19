陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A走政治獻金　為何你沒事？

▲陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（19日）火力全開指控總統兼民進黨主席賴清德，她列出多點質疑，其中更提到「請問賴清德台南市長時期有沒有跟長期合作的建設老闆見過面啊？什麼表情還記得嗎」？「賴清德可以設賴桑小舖賣東西，要不要出來說明一下，為何你現在沒被起訴抓去關，我們被全部沒入，但你們全A走了(若是合乎政治獻金使用規範，那拿出來證明啊？) 我要問為何你沒事，而我們被關一年、且被唐仲慶求刑十多年」？「你們民進黨口罩疫苗快篩臭雞蛋、初選看板經費，你要不要也出來說明一下啊」？



陳佩琪表示，民進黨政府和賴清德有沒有介入司法，發言人要他們提出證據回答他？這個問題的答案已經說過這麼多次了，人家在講、都沒在聽，是吧？「怕你們看不清楚、記不來，今天用條列式來解答你們的疑惑」。

陳佩琪表示，第一，2024年8月27日林俊言向法院申請到的搜索票上、上頭列的搜索理由中的貪汙事證第33欄，說「眾望基金會」兩筆企業捐款是貪汙？why？為什麼？還有說明欄中寫到的「買辦公室」、「借房貸打選戰」、「五年存給小孩的錢」，請問為什麼這是貪汙事證？ 就要來家裡搜索、並羈押我先生？然後就將柯文哲抓去關了一年.。



陳佩琪指出，第二，昨天先生柯文哲又在專訪上問一遍了，自己也曾在臉書上寫過很多次，應該很多人都會背了「柯文哲說過去根據同樣的一份資料，一位法官判決無保請回，另一位法官判決羈押禁見，光是憑這一點，我就對中華民國司法有意見」。

陳佩琪說，自己可能本身有情緒障礙吧，用詞遣字沒先生柯文哲那麼溫良恭儉，自己說過過去一年、外面的人比裡面還要苦，自己不只對這些人對待先生的手段有意見，而且還很憤怒，自己說要走遍全世界、控訴中華民國政府用這種司法手段欺負百姓和在野黨黨主席。



接著，陳佩琪話鋒一轉表示，第三，請問賴清德你有沒有跟在當台南市長時期、長期合作的建設老闆見過面啊？跟老闆見面出來是什麼表情的，請問還記得嗎？一張憤怒的臉？或滿臉沮喪、臉上還掛著淚滴？還是笑容盈盈、滿面春風的？要是後者， 那可是賴清德和建商和謀犯意的證據喔，相信賴清德會否認，但為何我先生柯文哲就得承受這種懷疑罪名、且被求刑10多年呢？

陳佩琪說，第四，市長為何不能將議員的陳情案請幕僚列表追蹤？而且追蹤事項是交予外部的獨立委員會去研議的，結果研議不通過，這樣為何是圖利罪，要被搜索、被關一年、說要問清楚，所以要關柯文哲一年？

陳佩琪指出，第五，台南要蓋建案是都不用簽公展文、問附近居民的意見嗎？還是都像南鐵東移一樣，都靠警察出面抓人抬人趕人嗎？「你們是這樣子的，但我們台北是比較文明，都是簽公展公告周知，或許每個市長風格或地方自治法條不同， 若南部習慣出動警察， 我們台北首都是簽公展文， 請問這哪裡違法？ 賴清德要不要說說看啊，因為你也當過市長耶」。

陳佩琪說，第六，賴清德你現在是黨主席，南二都初選候選人看板掛這麼多，請問經費哪裡來的？要不要說說看啊？

陳佩琪提到，第七，「賴清德可以設賴桑小舖賣東西，我們為何就不能有木可公司啊？唐仲慶說賣小物的錢都是政治獻金，都是公益侵占，還說怎可入私人公司的帳冊中？賴清德要不要出來說明一下，為何你現在沒被起訴抓去關，你行而我們不行？我們還被全部沒入，但你們的是全A走了(若是合乎政治獻金使用規範，那拿出來證明啊？！) 我要問為何你沒事，而我們被關一年、且被唐仲慶求刑十多年」？



陳佩琪說，第八，「我們委由會計師申報政治獻金，出錯了，抓我先生去關並苛他高刑責？請賴清德出來說明一下好嗎？我們叫會計師故意報錯帳，然後藉機A錢到口袋？你們民進黨的口罩疫苗快篩臭雞蛋，你要不要也出來說明一下啊」？

陳佩琪批評，這些是個案，總統不評論？法務部長、檢查總長，都不是你賴清德提名任命的？這些人做的事都和你無關？你只負責買武器和抗中保台這兩件大事？而法務部只會回應「北所建物老舊， 所以米奇米妮會繁殖兼走星光大道， 那也沒辦法啦，柯文哲就包涵一下囉」。

最後，陳佩琪大酸，明皇帝重用宦官，濫用東廠殘害忠良，若這些都和主子無關， 最後崇禎帝愧疚上吊，是否會覺得自己白死了？

★★未經判決確定，應視為無罪★★