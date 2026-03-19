傳民進黨4月提名鄭麗君戰台北　蔣萬安重申專注市政、與國際接軌

記者鄭佩玟／台北報導

2026年台北市長選戰民進黨人選難產，國民黨現任市長蔣萬安則是老神在在，傳出綠高層就是在等行政院副院長鄭麗君點頭，黨內規畫4月將要提名鄭麗君參選，民進黨立委王世堅更透露，依他看目前往正面方向發展，並稱這是「雙王之爭」。台北市長蔣萬安今（19日）對此回應，自己就是持續專注市政，讓台北繼續與國際接軌。

▲台北市長蔣萬安出席2026國際城市論壇。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安上午出席2026台北國際城市論壇前受訪時，被問到怎麼看行政院會今擬放寬外傭申請資格，從「多孩家庭」擴大至「一孩家庭」，有民團擔心沒配套措施？蔣萬安回應，減輕育兒家庭的負擔，是他的使命也是責任，台北市願意跨出第一步試辦「育兒家庭爸媽減工不減薪」計畫，目前為止，已有超過173家公司參與，且持續接到許多企業表達參與的意願。至於中央目前研究開放外傭政策，他已請勞動局、社會局及教育局等相關單位，密切地關注及做好因應。

至於傳出民進黨4月份提名鄭麗君參選台北市長，王世堅形容是「雙王之爭」，蔣萬安準備好了嗎？蔣重申，自己就是持續專注市政，也讓台北繼續與國際接軌。

蔣萬安表示，今天北市第二年舉辦「台北國際城市論壇」，邀請許多國際城市的市長、副市長參與論壇交換意見，不只是順利在年前完成輝達（NVIDIA）簽約，讓輝達第一個海外總部落腳台北，日前也和北市姊妹、有「沙漠矽谷」之稱的鳳凰城開通直航，今天將更進一步和德國的德勒斯登市簽署合作備忘錄（MOU），形成戰略合作夥伴。

北市府則補充，德勒斯登為德國薩克森邦首府，是歐洲最大半導體聚落、素有「薩克森矽谷」之稱，是台積電在歐洲設立的首座晶圓廠址，是歐洲重要的高科技與文化重鎮，更是台灣半導體產業佈局歐洲的重要樞紐。雙方的合作將進一步強化台北在全球AI產業版圖中的關鍵地位，也加速實現台北成為「Global AI Powerhouse」的願景。