鋒面影響北東連3天濕涼　明天宜花留意較大雨勢

記者周湘芸／台北報導

今天至周六鋒面接近、東北季風南下，北台灣高溫下降5、6度，北部及東半部降雨機率高，其中，明晚至後天清晨宜花地區要留意局部大雨。下周日鋒面減弱，各地回溫，到下周三前都是穩定天氣。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒表示，過去幾天天氣相對穩定，今天鋒面及東北季風增強影響，北部及東半部雲量增多，有局部降雨，白天高溫也會略為下降。

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李孟軒指出，目前日本延伸到台灣的鋒面帶影響，北部及東北部雲量偏多，較強對流則位於東側海面上，降雨還不明顯。今天北邊也有冷高壓帶來偏涼天氣，明天鋒面滯留在東北部海面，宜花地區可能有局部大雨。周六冷高壓減弱，鋒面持續影響，天氣仍不穩定。下周日環境轉為東南風，天氣穩定、氣溫回升。

未來一周降雨趨勢，他表示，今天鋒面及東北季風影響，新竹以北及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、宜花地區降雨較明顯，午後山區也有零星雨。明、後天基隆北海岸、大台北山區及宜花地區降雨機率偏高，桃園、台東及山區也有降雨情形，且明晚至後天清晨宜花地區有局部大雨機率。

他指出，下周日降雨趨緩，基隆北海岸、東半部仍有零星雨勢。下周一至周三天氣更穩定，僅台東及恆春有零星雨。

溫度方面，李孟軒表示，今天至周六北部及東北部白天高溫下降為21至23度，低溫變化不大，仍為17至18度；東部高溫為24至25度，中南部26至27度，影響不大。下周日東北季風減弱，各地高溫都回到25度以上。

他也說，東北季風影響期間，沿海風浪較大。另外，下周日至周三馬祖及金門整天、北部清晨有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）