爆胎硬開！賓士大G國道「左搖右晃噴裝」　駕駛爛醉酒測值高達1.5

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

國道1號北向201.5公里彰化花壇路段，昨(18)日16時55分一輛賓士大G爆胎，沿路左搖右晃且備胎蓋也掉落路面，警到場實施酒測，60歲江姓駕駛酒測值達1.5mg/L，全案依公共危險罪移送偵辦。

▲賓士大G國道爆胎沿路噴零件，駕駛酒測達1.5。（圖／民眾提供，下同）

國道警方指出，接獲民眾報案，16時55分一輛賓士大G於國道1號北向201.5公里彰化花壇路段爆胎，仍續行駛於輔助車道，沿途併有駕駛不穩及機件掉落情事。經派遣巡邏車前往查看未發現該車，後續將調閱相關影像，並通知當事人到案說明調查釐清，如查證屬實將依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定製單舉發。

警方表示，60歲江姓男子駕駛賓士大G，17時57分於彰化市崙美路發生擦撞仍續前行，顯有影響行車安全。旋即派員前往查處，到場發現江男坐在駕駛座未熄火，因車身顯有撞擊毀損痕跡，雖該案無被害人，為防止其生命身體危害，員警即上前盤查，盤查過程中發現其身上散發濃厚酒味，復依規定對渠實施酒測，酒測值達1.5mg/L，全案依公共危險罪移送偵辦。

▲大G在國道左搖右晃噴裝。（圖／threads / archer_j.hao提供）