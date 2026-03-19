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必勝客「4大優惠券」今天限時領　大比薩38折、點心買1送1

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客尖叫星期四活動祭出4大限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客本周「尖叫星期四」活動祭出4大限時優惠，包括個人比薩、點心買1送1，還有外帶指定大比薩下殺38折起，最高現省530元。今日開放於PK APP領券，送完為止，使用期限至3月21日。

4大優惠包括「個人比薩買1送1」，口味有丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇、夏威夷，最低95元起就能吃到2個比薩；「黃金和風鱈魚塊買1送1」特價79元；「小比薩買1送1再送烤雞」，可任選9吋小比薩2個（限460元口味以下），即送厚燒醬烤BBQ（2腿2排）1份。

「大比薩38折」，口味包括韓式泡菜豬五花、超級夏威夷、金沙黃金脆雞、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-四小福+日式照燒雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福，最低下殺250元起。

▲▼達美樂 。（圖／業者提供）

▲達美樂平日限定外帶個人披薩80元。

另外，達美樂本月27日前推出平日限定（周一至周五）「外帶個人披薩80元」，口味有「瑪格麗特」、「在地食鮮總匯」、「道地美國」、「金鑽夏威夷」及「日式章魚燒」，外帶或在官網外帶輸入「507754」即享優惠。

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