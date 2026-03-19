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「國會大亂鬥」徐巧芯遭控打傷陳亭妃獲不起訴　高檢署發回續查

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會2024年5月間爆發朝野激烈衝突，立委陳亭妃控告徐巧芯當時對她重傷害未遂。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院2024年5月間審議《立法院職權行使法》等法案時，爆發肢體衝突。檢方於今年2月間一口氣起訴民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介等10名立委，創下紀錄；但也不起訴國民黨立委徐巧芯4人。其中民進黨立委陳亭妃針對徐巧芯對她涉嫌過失傷害部分提出再議，高等檢察署調查後，將不起訴部分撤銷，發回台北地檢署續查。

本案為檢方偵辦立法院相關衝突案件中，起訴最多立委的案件。被起訴的10人，包括國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘。至於獲得不起訴的4名立委均為國民黨立委，包含洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯。

立法院在2024年5月17日晚間7點左右，國民黨團排成人牆維護主席台，希望《立法院職權行使法》能直接進入審議，民進黨團則希望先實質討論再行表決，雙方在議場內對峙叫囂。多位民進黨立委試圖進入議場，登上主席台，因此引方肢體衝突。過程中，邱志偉、沈伯洋、郭國文相繼受傷，並提出告訴。

隔了一周，當年5月24日上午，國會預定審查《立法院職權行使法修正草案》，民進黨立委林淑芬又與民眾黨籍麥玉珍發生肢體衝突，事後麥玉珍提告，林淑芬則未提告。7月8日清晨，立院內政委員會繼續審查《公職人員選罷法修正草案》，多名立委為了爭搶座椅發生爭持，林淑芬與王鴻薇因此發生肢體衝突，雙方事後檢具傷單提告。

當年12月6日，國民黨立法院黨團無預警變更議程引發朝野立委衝突，綠營林月琴被藍營委陳玉珍抱起摔落地面。隔年3月25日晚間，國民黨提案公投，當時的民進黨團總召柯建銘以伸縮枴杖用力敲擊桌面2次，結果拐杖前段飛出，擊中桌子另一側的徐巧芯右手肘。以上部分檢方全都提起公訴。

至於陳亭妃提告指出，2024年5月17日當天上午，徐巧芯在立法院議場外以腳踹她腿部、害她跌倒，之後徐巧芯還以身體將她壓制在地；她掙脫後進入議場時，徐巧芯又出腳踢她。陳亭妃稱自己雙上肢左膝多處挫擦、出血瘀腫，因此提告徐巧芯涉嫌重傷害未遂。

但這部分經由台北地檢署檢察官偵辦後，做出不起訴處分。陳亭妃不服，提出再議。案經高檢署偵查後，撤銷不起訴處分，將全案發回北檢續查。

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法律人權國會立法院徐巧芯陳亭妃續查不起訴傷害高等檢察署

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