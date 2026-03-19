不滿賴清德擋王義川選桃園　凌濤嗆：應下軍令狀「輸就辭黨主席」

▲賴清德昔日替黃世杰(右)選立委時站台。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨2026年桃園市長選戰，傳出擬由法務部政務次長黃世杰出戰。原先呼聲極高的民進黨立委王義川不僅表態支持，更透露曾向總統賴清德推薦黃世杰。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（19日）表示，賴清德力排眾議擋義川、提世杰，對桃園綠營基層憂慮與反彈幾乎置若罔聞，就應負起政治責任，應下軍令狀「桃園輸就辭黨主席」。

凌濤表示，正當王義川甫被二度約詢之際，短短數日內，黨中央戲劇性逼退王義川、何志偉，兩人相繼出局，且齊聲表態力挺黃世杰，顯示賴清德總統貫徹個人意志，對桃園綠營基層的憂慮與反彈幾乎置若罔聞。

凌濤表示，當前民進黨在桃園九合一已呈現「母雞與小雞脫鉤參選」的態勢，各自為戰。外界憂心，母雞帶動能量有限，難以有效催出支持者熱情。

凌濤指出，更關鍵的是，黃世杰背負SRF爭議，恐從觀音、大園一路外溢至桃園區、中壢區，不僅影響市議員選情觀感，甚至可能動搖綠營在桃園的基本盤。

凌濤指出，黃世杰身為法律人，過去濫訴爭議甚至遭法院認證，外界對其在SRF案中「有條件支持」的質疑，並非空穴來風。賴總統或許認為提名的是一位「乾淨人選」，但SRF一案背後是否真無利益糾葛？會不會不僅不如預期清新，反而烏煙瘴氣，進一步拖累本就艱困的市議員選情？

凌濤認為，賴清德不可能不知基層的失落與焦躁。即便涉及違規擦邊，也急於讓法務部政務次長黃世杰「提前起跑」，奔走選舉行程，甚至前往新屋參與與其職務無關的農業活動。從這一連串動作可見，提名的「起手式」未能成功拉抬聲勢，反而流露出「急了！」

最後，凌濤喊話，既然賴主席力排眾議，擋下王義川、改提黃世杰，就應負起政治責任，下達軍令狀「桃園若敗，辭黨主席」，才能真正安撫正國會與桃園綠營基層累積的不滿。

▼凌濤。（圖／記者周宸亘攝）