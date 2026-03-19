台鐵花東鐵路通車滿百年　關山站3/20開賣紀念套票

▲台鐵3月20日將在關山站舉行「百周年紀念典禮」，並發售紀念套票。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿一百年，台鐵公司預計於3月20日在台東縣關山站舉行「百周年紀念典禮」，當天也將限量發售紀念套票1千套，並開賣主秀機車頭「蒸汽機車女王」CT273相關周邊商品。

台鐵玉里至關山段於百年前正式通車，當時克服花東縱谷地形限制，成為串聯花東南北的重要交通路線。該段鐵路通車後，提升區域交通可近性，並帶動農產運輸、人口流動及地方產業發展，對花東地區社會與經濟具有長期影響。

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為紀念花東通車滿百年，台鐵3月20日也將於具歷史意義的關山站舉行紀念活動，現場規劃歷史回顧與紀念展示，呈現花東鐵路百年來的發展變化，並說明未來規劃方向。

台鐵公司也規劃推出相關紀念商品，包括以關山舊站里壠驛及花東沿線景點為設計元素的明信片，以及以蒸汽機車CT273為主題的紀念商品，另設置快閃販售櫃位於關山車站供民眾選購。

▲台鐵3月20日將在關山站發售紀念套票。（圖／台鐵提供）

活動當日將發售限量1000份紀念套票，3月20日上午9時在關山站開賣，每人每次限購2組。套票內容包含紀念鑰匙圈、玉里至關山區間名片式車票，以及印有玉里舊名「璞石閣」與關山舊名「里壠」之名片式月台票，每套售價500元，售完為止。

台鐵表示，台鐵在花東縱谷屹立超過一百年，未來將持續強化行車安全與服務品質，並配合政策推動地方合作，結合觀光與文化資源，打造更具韌性與永續性的鐵路服務。