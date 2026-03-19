12國聯合聲明「籲伊朗停止攻擊」　沙國：保留軍事行動權利

▲12個阿拉伯及伊斯蘭國家的外交部長在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

12個阿拉伯及伊斯蘭國家的外交部長19日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會議並發表聯合聲明，呼籲伊朗立即停止攻擊，務必遵守國際法。

CNN報導，此份聯合聲明由沙烏地阿拉伯、巴林、埃及、約旦、科威特、黎巴嫩、巴基斯坦、卡達、敘利亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國及亞塞拜然的外長共同發表。

聲明中，各國外長嚴厲譴責伊朗對波斯灣國家、約旦、亞塞拜然及土耳其的攻擊行為，強調這些攻擊鎖定住宅區、民用基礎設施，包括石油設施、海水淡化廠、機場及外交館處。此外，各國外長也批評以色列對黎巴嫩的襲擊，重申支持黎巴嫩的安全、穩定與領土完整。

在這份聯合聲明發表的同時，伊朗正對海灣地區能源基礎設施發動攻擊，卡達設施發生火災，沙烏地阿拉伯也攔截伊朗彈道飛彈。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）親王提到，針對伊朗對海灣國家的攻擊行動，沙烏地阿拉伯保留必要時採取軍事行動的權利。

「先前僅存的一點信任，現在已經徹底破滅」，費瑟批評伊朗對會議舉辦地利雅德的攻擊，稱這絕非巧合，已清楚表明伊朗的外交態度，也就是企圖施壓鄰國，但這絕對不會奏效，「我們將動用所有能掌握的槓桿——無論是政治、經濟、外交還是其他手段——來讓這些攻擊停止」。

▼ 沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王。（圖／達志影像／美聯社）